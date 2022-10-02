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  4. Fatih'te tarihi surlarda yangın! Hasar oluştu "Hiç iyi olmadı"

Fatih'te tarihi surlarda yangın! Hasar oluştu "Hiç iyi olmadı"

02.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Topkapı'da tarihi surlarda yangın çıktı. Alev alan tahta parçaları ve çöpler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluşurken yangını gören bir vatandaş "O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Fatih'te tarihi surlarda yangın! Hasar oluştu "Hiç iyi olmadı"

Feci yangın, saat 15.30 sıralarında, Sulukule Caddesi üzerinde bulunan tarihi Topkapı Surları'nda çıktı. Surlardan dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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HASAR OLUŞTU

Alev alan tahta parçaları ve çöpler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluştu.

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"TARİHİ BİR YER İÇİN HİÇ İYİ OLMADI"

Yangını gören Güler Murat, "Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Fatih
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