Fatih Terim hakkındaki merak edilen sorunun yanıtı bu raporda! Epözdemir, Fatih Altaylı'ya yayında gösterdi: ""Banka yöneticilerinin imzası var"

Yaklaşık 1,5 aydır Türkiye'nin gündeminde olan, futbol camiasındaki dolandırıcılıkta son günlerde ifadelerin ve raporların ortaya çıkmasıyla büyük hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Fatih Altaylı konuyu değerlendirmek üzere Selçuk İnan, Fernanda Muslera, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin'in avukatı Rezan Epözdemir'i programında konuk etti. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş için "Zannediyorum hukukçu arkadaşları ona gerçekleri anlatmıyor" diyen Epözdemir, Fatih Terim hakkındaki BDDK raporunu da yayında sundu ve Terim'in neden müşteki olarak yer almadığını açıkladı.

"BANKANIN KAŞESİ, YETKİLİLERİN İMZASIYLA ÖDENDİ"

Epözdemir, Selçuk İnan ve Mert Çetin'in paralarını çektirip şubenin içinde teslim aldıklarını, Erzan'ın ifadesinde bu durumu kabul ettiğini, paranın banka şubesinin kaşesiyle ve bazen tek bazen çift imzayla ödendiğini belirtti. Altaylı, bankanın 2 yetkilisinin imzasıyla ödendiğine çekip "Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun bu işin faili olup olmadığını, müşterek fail olup olmadığını başsavcılık ve mahkeme ortaya koyacak." dedi.

"BDDK İLGİNÇ BİR KARAR VERDİ"

Bankanın şikayet edilmesi üzerine BDDK'nın açıkladığı rapora değinen Epözdemir, "40 sayfada bankanın hukuki sorumlu olduğuna ilişkin tespitler var, Seçil Erzan'ın ikinci ifadesine ilişkin tespitler var ama 41. sayfaya gelince çok hazrrock ilginç bir şekilde BDKK'nın bu tespitlerine rağmen BDDK yönetimi 'Soruşturma yapılmasına yer yoktur' diye karar verdi. Bu, Hakan'ı, Mehmet'i ve yöneticileri aklayan bir karar değil" dedi.

"SAYIN ATEŞ'E HUKUKÇULAR GERÇEKLERİ ANLATMIYOR SANIRIM"

Hakan Ateş'e seslenen Epözdemir, "Sayın Ateş de bu yayınları kuvvetle muhtemel izliyordur ya da izler ya da ekibi söyler, vakıf olsun. Zannediyorum hukukçu arkadaşları ona gerçekleri anlatmıyor ki kendisinin böyle bir algısı var." diye konuştu.

"BURADA BİR SIKINTI VAR"

Epözdemir, bankanın Seçil Erzan hakkında şikayeti olduğunu, zimmetle ilgili ihbarda bulunduğunu ve mahkemenin zimmetle ilgili yurt dışına çıkış yasağı kararı verdiğine değinip "Sanki bunlar hiç yokmuş gibi, BDDK ihbarda bulunmadı deyip zimmetten KYOK veriyorsunuz. Burada bir sıkıntı var" dedi.

"SEÇİL ERZAN İLE FUTBOLCULAR ARASINDA OLSA ZİMMETTEN SUÇLU BULUNAMAZ"

Altaylı'nın "Sizin iddianız şu: Bu futbolcularla, teknik direktörlerle Seçil Erzan arasında bir olay olsaydı eğer, banka zimmetten suçlu bulunamaz" sözlerine Erzan, "Tabii. Çünkü zimmetten suçlu bulunduğu anda bankanın tazminat anlamında hukuki sorumluluğu var" yanıtını verdi. Altaylı'nın "Banka aslında bir hukuki büyük bir hata yapmış" demesi üzerine Epözdemir "Bunu Hakan beyden saklıyorlar" dedi.

"İSİMLERİNİN KULLANILMASI İŞİN İÇİNDE OLDUKLARI ANLAMINA GELMEZ"

Epözdemir ayrıca olaya adı karışanların olayla ilgisi olması gerektiği anlamına gelmediğini "Bir insanın isminin kullanılması onun bu işin içerisinde olduğu anlamına gelmez. Burada Sabancıların da adı kullanılıyor" sözleriyle vurgulayıp şöyle devam etti:

"Burada 'Fonda onların parası var' demiyor, 'Fonun başında bu ikisi var' diyor. İki alternatif olabilir; Seçil Erzan güven tesis etsin diye bu paraları isterken 'Bu kurumsal bir fondur, banka yöneticileri yönetiyor' deyip isimlerini kullanmış olabilir. Bu birinci ihtimal. İkincisi, gerçekten işin içinde olabilirler. Bunu tespit edecek olan savcılık ve mahkeme."

FATİH TERİM HAKKINDAKİ BDDK RAPORU

Fatih Altaylı, Epözdemir'e "En başta bir numaralı müşteki Fatih Terim gözüküyordu, artık adı geçmiyor. Ne oldu Fatih Terim'e, almış mı parayı?" diye sorunca Epözdemir, BDDK raporunda yer alan "Seçil Erzan fon vaadiyle Fatih Terim'den para almamış, 2012 yılından beri Fatih Terim'in bankacılık işlemleri ilgili ilgilenmiş ve finansal danışmanlık yapmıştır. Fatih Terim'in işlemlerinde hukuka aykırılık ve usulsüzlük mevcut değildir" ifadelerini yayında sundu.

Dosyada Fatih Terim'in de şikayetinin yer aldığını ifade eden Epözdemir, "Fakat bir somut zararı olmadığı için, işlemleri hukuka usule uygun göründüğü için müşteki olarak yer almamış" açıklamasında bulundu.





