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Hesap hareketlerinin incelenmesi talep edilmişti! Terim'in avukatından açıklama geldi: Şikayet detayı dikkat çekti

15.12.2023 20:10 | Son Güncelleme:
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Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcularının da bulunduğu 19 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık, şikayetçi olarak ifadesi alınan Fatih Terim'in banka hesap hareketlerin talep etmişti. Yaşanan gelişmenin ardından Terim'in avukatı Zafer Ertek, "Müvekkilimizin yaptığı şikayet üzerine başlatılan ve dolayısıyla müşteki olduğu dosya kapsamında gerçekleştirilen bir işlemdir." açıklamasını yaptı.

Hesap hareketlerinin incelenmesi talep edilmişti! Terim'in avukatından açıklama geldi: Şikayet detayı dikkat çekti

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etmişti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davayla ilgili yaşanan gelişmenin ardından Terim'in avukatından açıklama geldi.

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"TERİM'İN ŞİKAYETİ ÜZERİNE..."

Avukat Zafer Ertek konuyla ilgili, "Basına yansıyan, müvekkilimiz Sn. Fatih Terim’in banka hesapları üzerinde inceleme yapıldığı hususu, müvekkilimizin yaptığı şikayet üzerine başlatılan ve dolayısıyla müşteki olduğu dosya kapsamında gerçekleştirilen bir işlemdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.

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İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

ERZAN'IN 226 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.**


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Seçil Erzan
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