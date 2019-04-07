FATİH'TE CAN PAZARI; KAZADA KÜÇÜK KIZ ARABADAN UÇTU, 5 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ  

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te aynı aileden 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında baba İsa Öztürk otomobilinin içinde sıkışırken, küçük kızı otomobilden yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Küçük kız kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, iki abla hafif şekilde yaralandı, anne ve babanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İki aracın kaza yapmasına neden olan lüks bir otomobilin ise, durmadan kaçtığı öne sürüldü.

Kaza, 10. Yıl Caddesi, Yedikule mevkii, Topkapı istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, olay yerinden kaçan ve plakası alınamayan siyah renkli lüks bir otomobil, İsa Öztürk yönetimindeki 34 KP 3664 plakalı otomobile çarptı. Bu nedenle Öztürk'ün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir ağaca şiddetli şekilde çarptı. Baba İsa Öztürk, şoför mahallinde sıkışırken, ailenin en küçüğü olan bir kız çocuğu ise otomobilden yol kenarındaki yeşil alana fırladı. Otomobilinin içerisinde sıkışan babanın yanı sıra, yanında oturan anne de ağır yaralandı. Otomobildeki 2 kızları da hafif şekilde yaralandı. Bu kaza sırasında otomobilin kontrolünü kaybeden Erhan Akkoç ise, yol kenarındaki dubalara çarparak durabildi. Erhan Akkoç kazayı yara almadan atlattı. 5 kişilik bir ailenin korkunç şekilde kaza yapmasına neden olan lüks otomobilin sürücüsünün olay yerinde hiç durmadan kaçtığı öğrenildi.