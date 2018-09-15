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Fatih'teki şüpheli-polis kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Polisin kontrol noktasından kaçmaya çalışan ve açılan ateş sonucu durdurulan araçta yaralanan kadının tedavisi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Fatih'te polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve açılan ateş sonucu durdurulan araçta yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün 21.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerindeki kontrol noktasında polisin "dur" ikazına uymayıp kaçmaya çalışan aracın, önce bir el havaya daha sonra iki el aracın lastiklerine ateş açılarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu araçtaki T.D. isimli kadının yaralandığı ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Sürücü M.M.D'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, araçta yapılan aramada 2 büyük şeffaf poşet içerisine uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 2 cep telefonu ile 2 bin 745 lira ele geçirildi. Sokakta yapılan aramada ise araçtan atıldığı belirlenen bir kuru sıkı tabanca bulundu.

Açıklamada, hastanede tedavisinin devam ettiği bildirilen T.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu, M.D.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hukuk kurallarına uygun olarak suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Ayrıca, şüpheli M.D.D'nin uyuşturucu ticaretinden 2, yağma ve taksirle yaralama suçlarından emniyette 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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