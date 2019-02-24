Fatih'teki trafik kazasında Fas uyruklu kadının ölmesi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yaya geçidinde çarptığı Fas uyruklu kadının ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan şoför tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metrosu yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fas uyruklu El İbrahymy Oumayma'nın (24) minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetmesi ve şoförün olay yerinden kaçmasına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli D.F'yi 18 Şubat'ta Eyüpsultan'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.F. tutuklandı.

