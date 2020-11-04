Fatma Mavi cinayetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta iki gün önce sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama gerçekleşti. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cesediyle karşılaştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi’nin öldüğü patlamayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi’nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ergin A.(28) ve Ali İlkay S.(19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli Ergin A. savcılık ifadesinde kırtasiyecilik ve korsan taksicilik yaptığını belirterek, "Fatma Mavi’yi yaklaşık 1 ay önce kendisini aracımla taşımak suretiyle tanıdım. Bu şekilde samimiyetimiz gelişti. Olay günü Fatma Mavi ve iki arkadaşı ile Taksim’e otele gittik. Fatma bana torbacının geleceğini söyledi. Torbacı gelince de Fatma maddeleri aldı" dedi.

Fatma Mavi’nin uyuşturucu maddeleri aldıktan sonra otele döndüğünü öne süren şüpheli Ergin A. "Ben bir süre arabada bekleyip sonrasında Taksim meydanına çıktım. Sabaha kadar vakit geçirdikten sonra evime döndüm. Tam eve gireceğim sırada sabah 6.30 gibi Fatma mesaj attı, kendisini almamı söyledi. Acelesi olduğu için ona başka bir taksici arkadaşımı gönderdim." "YANIK İZLERİ ÇAYDANLIĞIN DEVRİLMESİ SONUCU" Ergin A. Fatma Mavi’yi otele bıraktıktan sonra kendisiyle görüşmediğini iddia ederek Dolayısıyla kendisini öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum" dedi. Bunun üzerine savcı, vücudundaki yanık izlerini sorunca şüpheli Ergin A. Vücudumun muhtelif yerlerindeki yanık izleri, elimde bulunan çaydanlığın devrilmesi sonucudur." şeklinde cevap verdi. Uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu da dile getiren Ergin A. "Polisler beni almadan iki saat önce uyuşturucu madde kullanmıştım. Bu maddenin etkisiyle polisler tarafından kolayca yönlendirilerek Fatma’yı boğarak öldürdüğümü ve sonrasında yaktığımı söyledim. Ancak bu doğru değildir, beni yönlendirmelerinin etkisiyle verilmiş bir ifadedir" diye konuştu.