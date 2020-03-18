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Favipiravir nedir? Koronavirüs ilacı mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs tehdidi dünyayı sarmış durumda ve dünyanın dört bir yanında aşı ve ilaç çalışmaları yürütülüyor. İnsanlar da koronavirüs ilacı geliştirildi mi, koronavirüs aşısı bulundu mu umutla soruyorlar. Son olarak Çin’den favipiravir ile ilgili umut verici bir haber geldi, peki favipiravir nedir?

Favipiravir nedir? Koronavirüs ilacı mı?

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de her geçen gün önlemler artırılıyor. Doğal olarak endişe içinde olan insanlar da umutla koronavirüs ile ilgili umut verici haberleri araştırıyorlar. Özellikle koronavirüs ilacı var mı ve koronavirüs aşısı bulundu mu merak ediliyor. Son olarak Çin’den favipiravir adlı bir ilaçla ilgili umut verici bir haber geldi. Peki favipiravir nedir? İşte koronavirüs karşı etkili olduğu belirtilen favipiravir ile ilgili detaylar...

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyor.

Favipiravir’in ayrıca influenza virüslerine, Baı Nil virüsüne, sarıhummaya ve el ayak virüsüne karşı aktif olduğu belirtiliyor.

Çin büyük elçiliği yaptığı Twitter’dan yaptığı paylaşım ile ilacın koronavirüslü hastalarda iyileşmesürecini 11 günden 4 güne indirdiğinin kanıtlandığını açıkladı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunlara ne gerek var.alın bir TÜRK RAKISI bir yudum için bakın bir şeyiniz kalıyormu.ayaklarınız yerden kesilir ne virüs kalır ne gam ne de tasa.
baktılar ilaç 2014 den satılmıyor virüsü yaydılar ilacıda bizde var alın dediler hmmmmmm
Bu ilaç şirketleri sıkı ve sert bir şekilde kontrol edilmesse insanlar daha çok acı çeker
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