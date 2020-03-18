Favipiravir nedir? Koronavirüs ilacı mı?

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de her geçen gün önlemler artırılıyor. Doğal olarak endişe içinde olan insanlar da umutla koronavirüs ile ilgili umut verici haberleri araştırıyorlar. Özellikle koronavirüs ilacı var mı ve koronavirüs aşısı bulundu mu merak ediliyor. Son olarak Çin’den favipiravir adlı bir ilaçla ilgili umut verici bir haber geldi. Peki favipiravir nedir? İşte koronavirüs karşı etkili olduğu belirtilen favipiravir ile ilgili detaylar...

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyor.

Favipiravir’in ayrıca influenza virüslerine, Baı Nil virüsüne, sarıhummaya ve el ayak virüsüne karşı aktif olduğu belirtiliyor.

Çin büyük elçiliği yaptığı Twitter’dan yaptığı paylaşım ile ilacın koronavirüslü hastalarda iyileşmesürecini 11 günden 4 güne indirdiğinin kanıtlandığını açıkladı.

“#Favipiravir” isimli ilacın #COVID19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı.https://t.co/YSdlQ4vxki — Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) March 17, 2020



