Favori mekanınızdaki kahveyi bu ürünlerle evde de yapabilirsiniz

En sevdiğiniz mekanda içtiğiniz kahveleri evinizde hazırlamak istemez misiniz? Pratik şekilde hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli popüler kahvelerin tariflerini sizler için hazırladık. İster en sevdiğiniz kahve tarifini, isterseniz de birbirinden farklı kahve makinesini bu yazımızda bulabilirsiniz.
Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz karamel macchiato tarifi şu şekilde:
3-4 tatlı kaşığı karamel sosu, bir su bardağı süt (200 ml), bir su bardağı Melitta Look V Perfection makinenizle hazırladığınız filtre kahve ve dilediğiniz kadar da buz katarak karıştırın. Karamelinizin tatlı kıvamı az ise kahvenin dostu esmer şekerde ekleyebilirsiniz.
Öncelikle yarım bardak sütte bir kare beyaz çikolatayı eritin. Yarım bardak su içinde bir tatlı kaşığı Kahve Akademisi Hazır Gold Granül kahvenizi eritin. Bu iki karışımı birbirine ekleyin. Krem şanti ve damla çikolata ile de kahvenize favori mekanınızda ki o muhteşem görünümü kazandırın.
İşte sizi ferahlatacak muhteşem kahvenin tarifi: İlk olarak bardağınıza bir kaşık karamel koyun. Sonra bir çay bardağı süt, yarım su bardağı soğuk shellford's morning mist filtre kahve, iki tatlı kaşığı şeker ve 7-8 adet buz parçasını blenderdan geçirin. Karışımı karamel koyduğunuz bardağa boşaltın. Üzerini de krem şanti ve karamelle süsleyin. Tatlı sevenler şeker, kahve sevenlerde kahve oranını artırabilir.
Mesko kahve makinesi ile süt köpürtücü bölümünde köpürtün. Sonra köpüğü bir kaşık yardımıyla espressonu içerisine boşaltın. Damak zevkinize göre dilediğiniz herhangi bir aromayı da içerisine ekleyebilirsiniz.
Muhteşem espressolar ve sert kahve sevenler için üzerine biraz su ekleyerek americanolar hazırlayabileceğiniz Bialetti Moka Pot ile tanışın. İtalyanların geleneksel kahve pişiricisi olan bu ürün, kahvenin tadını ortaya çıkarıyor. Güne müthiş bir kahve kokusu ve keyfiyle başlamak isteyenler için harika bir tercih. Size kalan ise en güzel filtre kahve çeşitlerini bulmak ve bunları muhteşem espresso veya americanolara dönüştürmek. Ayrıca bialetti moka pot ile çay da demleyebiliyorsunuz, gerçekten mükemmel yapıyor, tavsiye ederim.
Ayrıca birbirinden farklı Bialetti Moka Pot çeşitlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Öncelikle bir kupa suyu hemen kaynatın. Kaynadıktan sonra 30-45 saniye bekletin. Kaynama sırasında Karaca French Press’inize iki tatlı kaşığı favori kahvenizi koyun. Sonra kahvenizi su ile buluşturun. Kahve ve su birbirine karıştıktan sonra French Pressi yarıya kadar bastırın. 15-30 saniye arasında bekledikten sonra tamamen bastırın ve kahvenizi muhteşem kurabiyeler ile içmenin keyfine varın.
Hadi başlayalım! 1 su bardağı süt, iki yemek kaşığı kahve, bir yemek kaşığı balkabağı püresi, çok az miktarda tarçın, bir çay kaşığı kumkat, iki yemek kaşığı balınızı Tefal Actiflow Blenderdan geçirerek ister sıcak isterseniz de soğuk şekilde keyifle içebilirsiniz.
Kahve, uzun zamana yayılan ve keyfi çıkarılarak tüketilen bir içecek. Bunun içinde sizlere Cappucino, Latte, Macchiatto ve diğer kahvelerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutacak Zwilling Sorento çift taraflı kahve bardağını öneriyoruz. Şunu da unutmayın bu kahve bardakları kahve içmek dışında da birçok işinize yarayacak. İçecekler aynı şekilde sıcaklığını ve soğukluğunu uzun süre koruyacaktır.
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