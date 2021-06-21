Favori mekanınızdaki kahveyi bu ürünlerle evde de yapabilirsiniz

En sevdiğiniz mekanda içtiğiniz kahveleri evinizde hazırlamak istemez misiniz? Pratik şekilde hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli popüler kahvelerin tariflerini sizler için hazırladık. İster en sevdiğiniz kahve tarifini, isterseniz de birbirinden farklı kahve makinesini bu yazımızda bulabilirsiniz.

1- Kahvesini tatlı sevenler için en iyi tercih karamel macchiato

Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz karamel macchiato tarifi şu şekilde:

3-4 tatlı kaşığı karamel sosu, bir su bardağı süt (200 ml), bir su bardağı Melitta Look V Perfection makinenizle hazırladığınız filtre kahve ve dilediğiniz kadar da buz katarak karıştırın. Karamelinizin tatlı kıvamı az ise kahvenin dostu esmer şekerde ekleyebilirsiniz.

2- En çok sevilen kahvelerden olan white chocolate mochayı evinizde yapmaya hazır mısınız?

Öncelikle yarım bardak sütte bir kare beyaz çikolatayı eritin. Yarım bardak su içinde bir tatlı kaşığı Kahve Akademisi Hazır Gold Granül kahvenizi eritin. Bu iki karışımı birbirine ekleyin. Krem şanti ve damla çikolata ile de kahvenize favori mekanınızda ki o muhteşem görünümü kazandırın.

3- Buz gibi bir karamelli frappuccino hazırlamaya ne dersiniz!

İşte sizi ferahlatacak muhteşem kahvenin tarifi: İlk olarak bardağınıza bir kaşık karamel koyun. Sonra bir çay bardağı süt, yarım su bardağı soğuk shellford's morning mist filtre kahve, iki tatlı kaşığı şeker ve 7-8 adet buz parçasını blenderdan geçirin. Karışımı karamel koyduğunuz bardağa boşaltın. Üzerini de krem şanti ve karamelle süsleyin. Tatlı sevenler şeker, kahve sevenlerde kahve oranını artırabilir.