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Faydaları saymakla bitmiyor! Biyolojik yaşı tersine çeviriyor, uzmanlar uzun yaşamın şifresini buldu

05.12.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Uzun bir yaşam için sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve stresten uzak durmak önemlidir. Konuya dair yapılan araştırmalar bilhassa doğru beslenmenin yaşamı uzatabileceğini gösteriyor. Öte yandan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yaşlanma karşıtı uzmanı olan David Sinclair, uyguladığı yöntemlerle biyolojik yaşını on yıl azaltmayı başardı. İşte biyolojik yaşı tersine çevirmenin sırrı...

Faydaları saymakla bitmiyor! Biyolojik yaşı tersine çeviriyor, uzmanlar uzun yaşamın şifresini buldu

Sağlıklı ve dinç bir yaşam için sağlıklı beslenmek ve spor yapmak şart. Stres ve genetik faktörlerde bu konuda büyük önem arz ediyor. Hareketsiz yaşamın son derece sağlıksız bir seçim olduğu ise artık bilinen bir gerçek. 53 yaşındaki Harvard Üniversitesi moleküler biyoloğu, DNA testlerinin biyolojik yaşının 43 olduğunu gösterdiğini söyledi.

DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE ŞART

Sinclair'in biyolojik yaşı tersine çevirme tavsiyesi düzenli fiziksel aktivite oldu.

TÜM YAŞLANMA KARŞITI PROGRAMLARIN TEMEL TAŞI!

Bu kasın korunmasına yardımcı olduğu, egzersizin kalp sağlığını iyileştirdiği ve iltihaplanmayı azalttığı için tüm yaşlanma karşıtı programların temel taşıdır.

BUNLARI MUTLAKA YAPIN!

Haftada üç kez aşağıdakileri içerebilen aerobik egzersizler önerilir:

  • Yüzme
  • Koşma
  • Tempolu yürüyüş
  • Bisiklet sürmek

YAŞLANMA HIZINI YAVAŞLATMAK İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAVSİYE

Sinclair, yaşlanma hızını yavaşlatmak için aralıklı oruç tutmanın da etkili olduğunu savunuyor.

Uzman isim "Ana yemeğimi mümkün olduğunca günde birkaç saate sığdırmaya çalışıyorum. Ve oruç tuttuğum bu sürenin tahmini biyolojik yaşım üzerinde de büyük faydaları oldu." dedi.

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HÜCRE HASARINI SINIRLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Sinclair'in en sevdiği içeceklerden biri ise günde iki fincan yeşil matcha çayıdır. Yaşlanma karşıtı özellikleriyle ilgili araştırmalar henüz bitmemiş olsa da, matcha çayı hücre hasarını sınırlamaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

MATCHA ÇAYININ FAYDALARI

BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Matcha çayının faydaları:

  • Matcha çayı, polifenol adı verilen bir bileşik grubu içerir. Bu bileşikler, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı direncini artırır.

  • İçeriğindeki polisakkaritler sayesinde kan şekeri seviyelerini düzenler. Bu, diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

  • Matcha çayı, içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde cilt sağlığına katkıda bulunur.

  • Yeşil çay yapraklarının toz haline getirilmesiyle elde edildiği için diğer yeşil çaylara göre daha yüksek seviyelerde antioksidan içerir.

  • İçeriğinde bulunan L-teanin sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bu da yağ yakımını artırarak kilo verme sürecine yardımcı olur.

  • Matcha çayı, L-teanin adlı amino asit ile kafeinin kombinasyonunu içerir. Bu kombinasyon, zihin açıklığı ve odaklanma yeteneğini artırarak stresi azaltır.

STRESTEN UZAK DURUN

Kronik stres inflamasyonla bağlantılı olduğundan, Sinclair stres kaynaklarına da değiniyor.

BİYOLOJİK YAŞLANMAYI AZALTMANIN 4 YOLU

Çok fazla iltihaplanma hastalıkla bağlantılıdır, bu nedenle Sinclair hayatındaki stresi azaltmaya öncelik verir.

İşte uzman ismin yaptığı açıklamalara göre biyolojik yaşlanmayı azaltmanın ve yaşam beklentisini artırmanın dört yolu:

  • Sık egzersiz yapmak,

  • Aralıklı oruç tutmak,

  • Matcha çayı içmek,

  • Stresi azaltmak.
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