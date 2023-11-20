Faydaları saymakla bitmiyor! Duyan aktara koşuyor! Hem tansiyon dengeleyici hem de zahmetsizce zayıflatıyor

Fazla kilolarından şikayetçi olanlar için en iyi çözüm sağlıklı beslenme ve spordur. Birçok kişi yoğun çalışma temposu nedeniyle kendine vakit ayıramadığından şikayetçi. Açlık otu Osmanlı'dan günümüze gelen ve genellikle çay olarak kullanılan bir tür bitkidir. Bilhassa kilo vermekte sorun yaşayan kişiler için idealdir.

SON ZAMANLARDA POPÜLER OLDU!

Açlık otu çayı, vücudun yağ yakımını hızlandıran ve tokluk hissi vererek sindirim sistemine etki eden zayıflamaya bire bir yardımcı bir çayıdır. Açlık otu ile zayıflama son zamanlarda popüler oldu. Kilo vermek için kullanılan açlık otu, doğru kullanıldığında kısa zamanda dilediğiniz bir vücuda sahip olmanızı sağlar.

ÇOK SAYIDA FAYDASI VAR!

Açlık otu müshil görevi görerek bağırsaklara iyi gelir, kabızlığı kısa sürede geçirir.

Açlık otu, metabolizmayı da hızlandırarak kilo vermeye destek olur.

Hazımsızlığa iyi gelir, bağırsak florasını koruyarak bağırsak sağlığına da olumlu etkileri vardır.

Açlık otu tansiyonun dengelenmesine destek olur.

Vücudun yağ yakımına yardımcı olur, kilo verme sürecini hızlandırmada etkilidir.

Tokluk hissi verdiği için, öğünleri azaltmaya yardımcı olur.

Enerji verir

Böbreklerde bulunan taş ve kum atımını kolaylaştırır

Vücuttaki ödemi azaltır

AÇLIK OTU ÇAYININ YAPILIŞI

Kaynamış suyun içine yaklaşık olarak 10 tane açlık otu ekleyin. Açlık otlarını kaynamış suyun içerisine atıp yaklaşık 5 dakika kadar demlemeye bırakmalıyız. Çay demlendikten sonra süzülerek tüketilebilir.





