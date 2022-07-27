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Faydaları saymakla bitmiyor! Her gün bir kase yoğurt yemenin mucizevi faydaları!

27.07.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut için çok fazla yararı olan yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar yoğurdun her gün bir kase tüketilmesinin etkilerinin oldukça fazla olduğunu belirtiyor. Potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içeren yoğurdun mucizevi faydaları...

Faydaları saymakla bitmiyor! Her gün bir kase yoğurt yemenin mucizevi faydaları!

Sağlıklı bir vücuda sahip omak için hem spor yapmalı hem de yediklerimize dikkat etmeliyiz. Her ne kadar spor yapsakta besinlerin vücuda direkt etki etmesinden dolayı faydalı besinler tüketmek önemli bir noktadır. Sağlıklı ve faydalı besinlerin başında gelen yoğurt, büyük küçük herkesin severek tükettiği bir besin. Peki yoğurdun faydaları nelerdir? İşte yoğurt tüketmenin en önemli faydaları...

YOĞURT TÜKETMENİN MUCİZEVİ FAYDALARI

-Her gün bir kase yoğurt tüketmenin başta gelen en önemli faydası probiyotik içermesi sayesinde
sindirimi kolaylaştırmasıdır.
-Yoğurt doyurucu ve düşük kalorili olması sebebiyle diyet yapan kişilerce günde bir kase olacak
şekilde tüketilmeli. Bu sayede kilo vermeniz konusunda yoğurt, en büyük destekçiniz olacak.
-Stres ve aklınızda yer alan binlerce düşünce nedeniyle uykuya dalmakta zorlananlar, mutlaka bir kase yoğurt yemeli.
-Kabızlık ishal gibi sorunların oluşumuna engel olur ve uyku getirir. Yoğurdun uyku getirmesi hemen herkesçe
bilinen ve sık sık uyku ihtiyacı olduğunda uygulanan bir yöntemdir.
-Bu sayede daha rahat bir uyku çekebilirsiniz. Uykunuzu almanız ve sabaha dinç uyanmanızı sizi daha mutlu ve verimli bir birey yapar.
-Her gün bir kase yoğurt yemek cilt için oldukça faydalıdır. İçeriğinde bulunan laktik asitler ölü deriyi soyarak, hücre yenilenmesini sağlar.
-Ayrıca doğal ve katkısız bir peeling görevi görür. Cildi temizler ve canlı bir görünüm kazandırır.

Faydaları saymakla bitmiyor! Her gün bir kase yoğurt yemenin mucizevi faydaları!

YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

Bir Kase (Orta)

Karbonhidrat (g) 9.32
Protein (g) 6.94
Yağ (g) 6.50
Lif (g) 0.00
Kolesterol (mg) 26.00
Sodyum (mg9 92.00
Potasyum (mg) 310.00
Kalsiyum (mg) 242.00
Vitamin A (ui) 198.00
Vitamin C (mg) 1.00
Demir 0.10


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