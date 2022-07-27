Faydaları saymakla bitmiyor! Her gün bir kase yoğurt yemenin mucizevi faydaları!

Sağlıklı bir vücuda sahip omak için hem spor yapmalı hem de yediklerimize dikkat etmeliyiz. Her ne kadar spor yapsakta besinlerin vücuda direkt etki etmesinden dolayı faydalı besinler tüketmek önemli bir noktadır. Sağlıklı ve faydalı besinlerin başında gelen yoğurt, büyük küçük herkesin severek tükettiği bir besin. Peki yoğurdun faydaları nelerdir? İşte yoğurt tüketmenin en önemli faydaları...

YOĞURT TÜKETMENİN MUCİZEVİ FAYDALARI

-Her gün bir kase yoğurt tüketmenin başta gelen en önemli faydası probiyotik içermesi sayesinde

sindirimi kolaylaştırmasıdır.

-Yoğurt doyurucu ve düşük kalorili olması sebebiyle diyet yapan kişilerce günde bir kase olacak

şekilde tüketilmeli. Bu sayede kilo vermeniz konusunda yoğurt, en büyük destekçiniz olacak.

-Stres ve aklınızda yer alan binlerce düşünce nedeniyle uykuya dalmakta zorlananlar, mutlaka bir kase yoğurt yemeli.

-Kabızlık ishal gibi sorunların oluşumuna engel olur ve uyku getirir. Yoğurdun uyku getirmesi hemen herkesçe

bilinen ve sık sık uyku ihtiyacı olduğunda uygulanan bir yöntemdir.

-Bu sayede daha rahat bir uyku çekebilirsiniz. Uykunuzu almanız ve sabaha dinç uyanmanızı sizi daha mutlu ve verimli bir birey yapar.

-Her gün bir kase yoğurt yemek cilt için oldukça faydalıdır. İçeriğinde bulunan laktik asitler ölü deriyi soyarak, hücre yenilenmesini sağlar.

-Ayrıca doğal ve katkısız bir peeling görevi görür. Cildi temizler ve canlı bir görünüm kazandırır.

YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

Bir Kase (Orta)

Karbonhidrat (g) 9.32

Protein (g) 6.94

Yağ (g) 6.50

Lif (g) 0.00

Kolesterol (mg) 26.00

Sodyum (mg9 92.00

Potasyum (mg) 310.00

Kalsiyum (mg) 242.00

Vitamin A (ui) 198.00

Vitamin C (mg) 1.00

Demir 0.10



