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  4. Faydaları saymakla bitmiyor! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uyardı, 1 bardağı bile kabızlığı anında kesiyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uyardı, 1 bardağı bile kabızlığı anında kesiyor

18.12.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Bitki ve meyvelerin sağlık üzerindeki etkileri yadsınamaz bir gerçek. Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan İbrahim Saraçoğlu sık sık kabızlık sorunu yaşayan vatandaşlar için uyarıda bulundu.

Faydaları saymakla bitmiyor! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uyardı, 1 bardağı bile kabızlığı anında kesiyor

Harekersiz bir yaşam ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme kabızlık sorununun en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Lifli gıda tüketimi ve protein ağırlıklı beslenmek şekli uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan İbrahim Saraçoğlu, kabızlık sorunundan muzdarip olan kişiler için portakal yaprağı kürünü önerdi.

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PORTAKAL YAPRAĞI KÜRÜ

Yaklaşık 1 su bardağı kaynayan suya 7-8 adet portakal yaprağını atıp 10 dakika kaynatın. Kahvaltıdan sonra için. 4 gün boyunca günde bir bardak olacak şekilde küre devam edin.

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SAĞLIK İÇİN BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR!

Portakal yaprağının içerisinde bulunan Hidroksiprolin ve Luteolin maddeleri sindirim sisteminizi uyarmakta ve sindirimi kolaylaştırmaktadır. Hazımsızlık ya da kabızlık çeken kişilere önerilmektedir.

İşte portakal yaprağının faydaları:

  • Sindirimi rahatlattığı için kronik olarak yaşanılan kabızlık şikayetine de iyi gelmektedir.

  • Hazımsızlık gibi rahatsızlıklar için bire birdir.

  • Mide rahatsızlıklarında da kullanılan portakal yaprağı görüldüğü gibi genel olarak mide ve sindirim rahatsızlıklarını iyi gelmektedir.

  • Damar sertleşmesini ve felç gibi durumları önler.

-Yorgunluğu ve sinir bozukluğunu gidermektedir.

  • Cilt güzelinde etkisi vardır.

  • Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara çok iyi gelir.

  • Kansızlığa bire birdir.

  • Karaciğeri çalıştırmaktadır ve safra ifrazatını artırır.

  • Ateşi düşürür.

  • Vücuda enerji verir.

  • Susuzluğu giderir.

  • Zayıflatıcıdır.

  • Şeker hastalarına faydalıdır.
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