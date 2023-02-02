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Faydalarını duyanlar markete koşuyor! Cinsel gücü zirveye taşıyor

02.02.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel problemler hem erkeklerin hem de kadınların hayatını derinden etkileyebiliyor. Zaman zaman azalan cinsel güç ve dayanıklılık için çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Ancak bu ilaçlar sağlığı riske atabiliyor. Uzmanlar cinsel gücünüzü artıracak doğal gıdaları paylaştı.

Faydalarını duyanlar markete koşuyor! Cinsel gücü zirveye taşıyor

Cinsellik birçok açıdan oldukça etkilenebiliyor. Stres, sigara, zararlı beslenme gibi alışkanlıklar cinsel sağlığınızı tehdit edebiliyor. Cinsel gücün azalması ve düşük libido gibi sorunlar partnerlerle sorun yaşanmasına neden olabiliyor. Ancak yatak odanızdaki dayanıklılığınızı ve cinsel dürtünüzü geliştirmenize potansiyel olarak yardımcı olabilecek birkaç yiyecek var. Bu yiyecekler alacağınız zevki zirvelere taşıyor.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN YİYECEKLER

KARPUZ

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Karpuz, vücudunuzun L-arginin'e dönüştürdüğü esansiyel olmayan bir amino asit olan L-sitrülinin en zengin doğal kaynaklarından biridir ve daha iyi kelimelerin olmaması nedeniyle ereksiyonunuzu zorlaştırmaya yardımcı olabilecek L-arginindir. O küçük mavi hap gibi, L-arginin de penise kan akışını artıran ve ereksiyonları güçlendiren nitrik oksit üretimini uyarır.

ELMA

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Günde bir elma sadece doktoru uzak tutmaz; cinsel dayanıklılığınızı artırmanıza da yardımcı olabilir. Hepsi, dayanıklılığı artırmada rol oynadığı bulunan bir antioksidan flavonoid olan elmanın yüksek quercetin seviyeleri sayesindedir . Vücudunuz egzersiz sırasında olduğu gibi seks sırasında da aynı fiziksel değişimlerden geçtiği için -yüksek kalp atış hızı, artan metabolizma, yakılan kaloriler ve kas kasılmaları- dayanıklılığı yatakta geçirilen süreyi uzatmakla eş tutabilirsiniz.

ZENCEFİL

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Zencefil, kan akışına yardımcı olarak ve arter sağlığını iyileştirerek cinsel yaşamınızı iyileştirebilecek başka bir besindir. International Journal of Cardiology'de yapılan bir araştırmaya göre, haftada birkaç kez sadece bir çay kaşığı tüketmek, kalp sağlığına fayda sağlamak için ihtiyacınız olan tek şey.

SOMON BALIĞI

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Food & Function dergisinde yapılan bir araştırmaya göre, bu balık nitrik oksit üretimine yardımcı olan ve sert kalmanıza yardımcı olan iyi bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır.

MUZ

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Muz cinsel ilişkiye devam etmenize yardımcı olacak enerji sağlamak için basit karbonhidratlarla doludur. Muz ayrıca , seksi zamanınızı engelleyen krampları ve kas spazmlarını azaltmaya yardımcı olabilecek, kas gevşetici bir mineral olan potasyumla da doludur.

YULAF

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Orgazma ulaşmasınıza yardımcı olacak kadar uzun süre gitmek istiyorsanız biraz yulaf ezmesi yiyebilirsiniz. Hiçbir şekilde en seksi yiyecek olmasa da, bu popüler kahvaltılık tahıl, erektil disfonksiyonu tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan her tür tahıl tanesinin zengin amino asit kaynağını sunar.

SARIMSAK

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Tarihçilere göre eski Mısırlılar dayanıklılıklarını artırmak için sarımsak kullanırlardı. Bir Journal of Nutrition araştırması, sarımsak özü tüketmenin, arter duvarlarında plak adı verilen yeni yağ birikintilerinin oluşumunu durdurmaya yardımcı olabileceğini doğruladı. Evet, buna penisinize giden atardamarlar da dahildir. Haftalık yemeklerinize biraz sarımsak ekleyerek kalbinizi sağlıklı ve ereksiyonunuzu güçlü tutun.

KONSERVE TON BALIĞI

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Hızlı bir enerji artışı için B12 vitamininden başkasına bakmayın . Mikrobesin, sinirlerinizin, beyninizin ve kanınızın sağlığını korumaya yardımcı olduğu için optimal zihinsel işlev ve yüksek enerji ile bağlantılıdır , bu da onu cinsel dürtüyü artırmaya yardımcı olabilecek bir gıda haline getirir. First International Journal of Andrology'de yayınlanan bir araştırmaya göre , B12 vitamini eksikliği erektil disfonksiyon ile ilişkilidir, bu da bu vitamini yeterince almamanın yatak odasında sorun anlamına gelebileceği anlamına gelir.

NAR SUYU

Uluslararası İktidarsızlık Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma , kan akışını destekleyen antioksidanlar açısından zengin olan nar suyunun erektil disfonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini keşfetti.


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