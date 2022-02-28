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Faydalarını öğrenince daha çok seveceksiniz!

28.02.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahin severler kahvaltılarını tahin yemeden geçmek istemiyorlar. Özellikle pekmez ile ayrılmaz ikili olan tahinin tadı toplum tarafından çok beğeniliyor. Tahinin faydaları ise pek bilinmiyor fakat oldukça etkili faydaları bulunuyor. İşte leziz tadıyla bilinen tahinin faydaları…

Faydalarını öğrenince daha çok seveceksiniz!

Tahin susam kabuğunun soyulması ve kavrulması ile elde edilen Orta Doğu çeşnisidir. Farklı şekillerde kullanılan tahin Türk mutfağında sıklıkla tercih edilmektedir. Yüksek besin değerine sahip olan tahinin bilinmeyen birçok faydası bulunmaktadır. Günlük olarak aşırı kullanıma kaçılmadan bir yemek kaşığı yenilen tahinin hastalıklara iyi geldiği açıklanmıştır. İşte bir yemek kaşığı tahinin içerisinde bulunan güçlü besin değerleri…

BİR YEMEK KAŞIĞI TAHİNİNİN İÇİNDE NELER VAR?

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• Kalori: 90 kalori
• Protein: 3 gram
• Yağ: 8 gram
• Karbonhidrat: 3 gram
• Lif: 1 gram
• Tiamin: Günlük İhtiyacın %13'ü
• B6 vitamini: Günlük İhtiyacın %11'i
• Fosfor: Günlük İhtiyacın %11'i
• Manganez: Günlük İhtiyacın %11'i

TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?

TAHİN KEMİK SAĞLIĞINDA ÖNEMLİ ROL OYNAR

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Tahin, her ikisi de kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez kaynağı. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin (B1 vitamini) ve B6 vitamini bakımından da son derece zengin. Ek olarak, tahin içindeki yağın yaklaşık %50'si tekli doymamış yağ asitlerinden geliyor. Anti-inflamatuar özelliklere sahip bu yağlar kronik hastalık riskinin azalmasına yardımcı oluyor.

ANTİOKSİDAN OLARAK OLDUKÇA ZENGİNDİR

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Tahin, vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen lignanlar adı verilen antioksidanlar içeriyor. Serbest radikaller kararsız bileşiklerdir. Vücudunuzda yüksek seviyelerde bulunduklarında dokulara zarar verebilir ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilirler. Tahin, bazı test tüpü ve hayvan çalışmalarında umut verici antioksidan potansiyeli gösteren bir bileşik olan lignan sesamin açısından özellikle yüksektir. Örneğin, kanser riskinizi azaltabilir ve karaciğerinizi serbest radikal hasarından koruyabilir.

HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR

Susam tohumları tüketmek, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi belirli durumların riskini azaltabilir. Bunu yapmak, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri de dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerinizi azaltabilir. Susam tohumları, kalp hastalığı için risk faktörlerini ve tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir.

AYAK YARALARINA ÇARE OLARAK KULLANILIR

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Tahin ve susam tohumları içerdikleri güçlü antioksidanlar nedeniyle antibakteriyel özelliklere sahip olabilir. Aslında, bazı Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde susam yağı diyabetle ilişkili ayak yaraları için evde çare olarak kullanılmaktadır. Susam tohumu ekstraktının antibakteriyel kapasitesi üzerine yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, test edilen ilaca dirençli bakteri örneklerinin %77'sine karşı etkili olduğunu buldular.

YARA VE İLTİHAPLARI DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİR

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Tahin içindeki bazı bileşikler yüksek derecede anti-inflamatuardır. Kısa süreli iltihaplanma, yaralanmaya karşı sağlıklı ve normal bir yanıt olsa da, kronik iltihaplanma sağlığınıza zarar verebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, sesamin ve diğer susam tohumu antioksidanlarının yaralanma, akciğer hastalığı ve romatoid artrit ile ilgili iltihabı ve ağrıyı hafifletebileceğini keşfetti. Sesamin ayrıca, hava yolu iltihabı ile karakterize bir durum olan astım için potansiyel bir tedavi olarak hayvanlarda incelenmiştir. Tahin, bu güçlü antioksidanları içerir, ancak çok daha küçük
miktarlarda. Ek olarak, susam tohumlarının insanlarda iltihabı nasıl etkilediğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

BEYİN HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Tahin, beyin sağlığını iyileştirebilecek ve bunama gibi nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilecek bileşikler içerir. Susam tohumu antioksidanları kan-beyin bariyerini geçebilir, yani kan dolaşımınızı terk edebilir ve beyninizi ve merkezi sinir sisteminizi doğrudan etkileyebilir.

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