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Faydalı sanarak içiyoruz ama sağlığımızı büyük ölçüde tehdit ediyor! Arıtma sularının zararları nelerdir?

25.09.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su içmenin sağlığımız için olan önemi her seferinde belirtiliyor. Uzmanlar daha sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak su içmeniz gerektiğini belirtiyor. Ancak içilen suların kalitesi sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Su artıma cihazlarının zararları merak edilen konular arasında bulunuyor. Sıklıkla kullanılan su arıtma cihazları çeşitli hastalıklara neden olabiliyor.

Faydalı sanarak içiyoruz ama sağlığımızı büyük ölçüde tehdit ediyor! Arıtma sularının zararları nelerdir?

İçtiğimiz suyun kaynağı, içerisindeki mineraller sağlığımız için büyük önem taşıyor. Özellikle böbrek hastalıkları için hayati önemi bulunan suyu güven vermeyen yerlerde içmek tehlikeli durumlara yol açıyor. 90'lı yıllarda başlayan su arıtma cihazları günümüzde sıklıkla kullanılıyor. Bu cihazların pratik olması kullanan kişi sayılarında artış yaratıyor. Ancak ev tipi arıtma cihazlarının birçoğu sağlık için oldukça tehlikeli sonuçlar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ ye göre, dünya genelinde her yıl 3,6 milyondan fazla insan sağlıksız olan suları içtiklerinden dolayı hayatını kaybediyor.

SUYUN MİNERALLERİNİ GÖTÜRÜYOR

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Çok sayıda merdiven altı ev tipi arıtma cihazları bulunuyor. Bu cihazların suyu temizlediği düşünülse de aslında suyun içerisinde yer alan sağlığımız için gerekli olan minerallerinin yok edilmesine neden oluyor. Arıtma cihazlarının ortaya çıkardığı su, minerallerden uzak yapay bir su halini alıyor. Vücudun ihtiyacı olan minerallerden uzaklaşmış suların içilmesi uzun vadede sağlık problemlerine neden oluyor. Bazı arıtma cihazlarında kalitesiz filtre kullanılması nedeniyle bazı bakteriler çoğalabiliyor. Suda bulunan bu bakteri özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kanser, hepatit gibi hastalarda ikincil enfeksiyonlara neden olabiliyor.

ARAŞTIRMALAR ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ BULDU

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Arıtılmış su tüketiminin kalp, damar ve kemik sağlığı problemleri, hipertansiyon, okul çağındaki çocuklarda büyüme geriliği, diş çürükleri ve yetişkin nüfusta bazı kanser türleri gibi birçok hastalığa neden olabileceği belirtiliyor.

GIDA SERTİFİKASINA DİKKAT EDİLMELİ

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Arıtma cihazları alınacağı zaman Uluslararası gıda sertifikası olmasına dikkat etmek gerekiyor. Satılan birçok cihazın Uluslararası gıda sertifikası bulunmuyor. Bu da sağlığı büyük ölçüde tehdit ediyor. Suların arıtma işlemini tam olarak yapamaması suyun içerisinde kalan mikrop ve bakterilerin vücuda girmesine neden oluyor. Kirlenmiş sular bağışıklığı düşürerek enfeksiyonlara neden oluyor. Arıtma cihazı kullanan kişilerin cihazlarının bakımını düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bakımı aksatılan cihazlar suları yeterli miktarda temizleyemiyor.

SAĞLIK İÇİN CAM ŞİŞEDE İÇİN

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Pet şişelerde içilen sular da kanserojen özellikler taşıyarak ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Özellikle güneş ışığında beklemiş olan suların kesinlikle içilmemesi gerekiyor. Suyu cam şişeden içmek yapacağınız en sağlıklı tercih olarak görülüyor.

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