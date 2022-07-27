Faydasını öğrenince yemeden duramayacaksınız! Stresi azaltır, kolon kanserini önler, bağışıklığı çelik gibi yapar... Yeşil biberin faydaları nelerdir?

Yeşil biber, tek başına, yemeklerde veya salataların içinde tüketilebilir. Hem dünyada hem de ülkemizde yoğun olarak tüketilen yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığa iyi gelen yeşil biber aynı zamanda güçlü bir kanser savardır. Sağlığa olduğu kadar cilde de faydası olan yeşil biber aynı zamanda antioksidandır.
Kalorisi düşük olan yeşil biber zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Tüm çeşitleri mükemmel A ve C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif kaynaklarıdır.
Bakkalda veya manavda-yeşil, turuncu, sarı ve kırmızı-biber gördüğünüzde kararsız kalabilirsiniz. Kırmızı biberler en yüksek besin değerine sahiptir, çünkü en uzun süre asmadaydılar.
Yeşil biber, sarı, turuncu ve daha sonra kırmızıya dönüşme şansına sahip olmadan önce hasat edilir. Yeşil dolmalık biberlere kıyasla, kırmızı biberlerde yaklaşık 11 kat daha fazla beta-karoten ve 1.5 kat daha fazla C vitamini bulunur.
Yeşil biber; antioksidan özelliklerinden sorumlu olan A, B, B6, B9 ve C vitaminleri ile donatılmıştır. Antioksidanlar vücutta önemli roller oynayan bir grup vitamindir. Vücuda tehdit eden serbest radikallerle mücadelede yardımcı olurlar ve böylece genel sağlığı korurlar.
Biberler, kalın bağırsaklarda anormal hücre büyümesini engelleyen A, C ve B9 vitaminleri ile donatılmıştır. Antioksidanlar vücuttaki kanserojenlerle savaşır.
Bahsedilen yeşil biber, bağışıklık sistemimizi artıran çok sayıda vitamin ile donatılmıştır. Patojenlerin vücuda girmesine karşı savaşan ve önleyen beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.
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