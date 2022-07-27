Faydasını öğrenince yemeden duramayacaksınız! Stresi azaltır, kolon kanserini önler, bağışıklığı çelik gibi yapar... Yeşil biberin faydaları nelerdir?

Yeşil biber, tek başına, yemeklerde veya salataların içinde tüketilebilir. Hem dünyada hem de ülkemizde yoğun olarak tüketilen yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığa iyi gelen yeşil biber aynı zamanda güçlü bir kanser savardır. Sağlığa olduğu kadar cilde de faydası olan yeşil biber aynı zamanda antioksidandır.

YEŞİL BİBERİN FAYDALARI

Kalorisi düşük olan yeşil biber zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Tüm çeşitleri mükemmel A ve C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif kaynaklarıdır.

İçeriğindeki lif sayesinde kabızlığı önler.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

Göz sağlığı için etkilidir.

İdrar söktürücüdür.

EN YÜKSEK BESİN DEĞERİNE SAHİP OLAN BİBER...

Bakkalda veya manavda-yeşil, turuncu, sarı ve kırmızı-biber gördüğünüzde kararsız kalabilirsiniz. Kırmızı biberler en yüksek besin değerine sahiptir, çünkü en uzun süre asmadaydılar.

Yeşil biber, sarı, turuncu ve daha sonra kırmızıya dönüşme şansına sahip olmadan önce hasat edilir. Yeşil dolmalık biberlere kıyasla, kırmızı biberlerde yaklaşık 11 kat daha fazla beta-karoten ve 1.5 kat daha fazla C vitamini bulunur.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VAR

Yeşil biber; antioksidan özelliklerinden sorumlu olan A, B, B6, B9 ve C vitaminleri ile donatılmıştır. Antioksidanlar vücutta önemli roller oynayan bir grup vitamindir. Vücuda tehdit eden serbest radikallerle mücadelede yardımcı olurlar ve böylece genel sağlığı korurlar.

KOLON KANSERİ İLE SAVAŞIR

Biberler, kalın bağırsaklarda anormal hücre büyümesini engelleyen A, C ve B9 vitaminleri ile donatılmıştır. Antioksidanlar vücuttaki kanserojenlerle savaşır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bahsedilen yeşil biber, bağışıklık sistemimizi artıran çok sayıda vitamin ile donatılmıştır. Patojenlerin vücuda girmesine karşı savaşan ve önleyen beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.



