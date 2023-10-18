Fazla kilolarından şikayetçi olanlar dikkat! Bu mucize yöntem ile 1 ayda 7 kilo verebilirsiniz

Diyet yapan birçok kişi ya hiç zayıflamadıklarını ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor. Fazla kilolarından şikayetçi olanları sevindirecek açıklama bilim insanları tarafından yapıldı. Uzmanlara göre zayıflamak isteyen kişiler yürüyüş yaparken yalnızca bazı püf noktalara dikkat etmeli.

30 DAKİKADA 200 KALORİ YAKMAK MÜMKÜN!

Bilim insanları yürüyüş sırasında vücudun sinir, kas ve sindirim sisteminin etkilendiğini belirtip çarpıcı bir konuya dikkat çekti. Düz yapılan yürüyüşlerin kilo vermede yeterli olmayacağını vurgulayıp 30 dakikalık tempolu yürüyüşleri tavsiye eden uzmanlar, bu şekilde 200 kalori yakmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Sürenin 1 saate çıkarılması halinde 400 kalori yakılabiliyor.

ARA VERMEYİN!

Tempolu yürüyüşlerde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise ara verilmemesi. Yürüyüş sırasında herhangi bir egzersiz yapılması da önerilmiyor. Temponun düşmemesi için egzersizler ya yürüyüşten önce ya da sonra yapılmalı.

BUNLARI GÖZ ARDI ETMEYİN

Bilim insanları, zayıflamak için yapılan yürüyüşün her gün tekrarlanması konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre; her gün yapılan 1 saatlik yürüyüş ve düzenli bir şekilde haftanın 3 günü yapılan egzersiz, zayıflama sürecine katkı sağlayabilir. Fakat bunu yaparken sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, 1 ayda 7 kilo vermenin bu şekilde mümkün olabileceğini vurguluyorlar.





