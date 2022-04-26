Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Akıllı cep telefonuna sahip birçok kişi ikinci hatlarını kullanmak, oyun oynamak, fotoğraf çekmek veya her ihtimale karşı yedekte akıllı cep telefonu bulundurmak amacıyla yeni telefonlara yöneliyor. Yedek telefon alınacağı zaman kullanıcılar fazla masraf etmeden ihtiyaç duyacakları özelliklere sahip akıllı cep telefonlarıyla tanışmak istiyor. Farklı kullanım ve ihtiyaçlara yönelik birçok kaliteli, performanslı akıllı telefon önerileri bulunuyor. Hazırsanız 2500 TL altına satın alabileceğiniz akıllı telefonları keşfedelim!

1. İstediğiniz gibi fotoğraf çekin: Doogee X95 2GB Ensmart Black Kameralı Telefon

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Çok büyük paralar ödemeden kameralı akıllı telefona sahip olmak isteyenlere Doogee X95 2GB Ensmart Black Kameralı Telefon tavsiye ediliyor. Arka tarafta yer alan 3 adet kamerası sayesinde harika fotoğraflar çekebilen cep telefonu, farklı fotoğraf efektlerine de sahip. Böylece istenilen kalitede fotoğraflar kolaylıkla çekilebiliyor. 6.52 inç büyük ekranı, gorilla camdan yapıldığı için dayanıklılık sağlıyor. Ekranın önemli bir özelliği de su geçirmez olması. Kameralı telefon, 4350 mAh pil gücüyle sizi yarı yolda bırakmıyor. Model yüksek pil gücünün yanı sıra enerji tasarrufu modu da bulunduruyor.

2. Çift hatlı telefon arayanlara: Huawei Y5p 32 GB Cep Telefonu

En başarılı akıllı cep telefonu markalarından biri olan Huawei, her cep telefonu modelinde kullanıcılarının yaşamına kalite ve performans katmayı amaçlıyor. Huawei Y5p Cep Telefonu, sade tasarımı ve kahverenginin en güzel tonuyla hoş bir görünüm sunuyor. Küçük boyutlu ekranı sayesinde çok büyük ekranlı cep telefonlarından hoşlanmayan kullanıcılara alternatif yaratıyor. Çift hat desteğine sahip cep telefonu, 2 GB RAM kapasitesi ve 16 GB depolama alanıyla kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Ürünün en önemli özelliği ise hafıza kartı desteği sunması. Böylece birçok dosya ve uygulamayı depolamanıza olanak tanıyor.

3. Görüş açınızı genişletin: Casper Via E4 32 GB

Geniş ekranıyla öne çıkan akıllı cep telefonları arasında önemli bir yere sahip olan Casper Via E4 32 GB, 6.09 inç HD+ damla çentikli ekranıyla estetik bir tasarım ortaya koyuyor. Ayrıca IPS özelliğine sahip ekranı, renklerin daha canlı ve gerçekçi görülmesini sağlıyor. 4000 mAh batarya ve başarılı işlemcisi ile üst düzey güç yönetimi sağlayan cep telefonu, kullanıcılarını şarj derdinden de kurtarıyor. Ürünün önemli bir özelliği de başarılı ve geniş açılı kameralara sahip olması. Böylece pratik şekilde harika netlikle fotoğraflar çekilebiliyor.

4. Üst düzey performans: VESTEL Venüs E5

Hızlı ve uygun fiyatlı cep telefonu kullanmak isteyenler için bir diğer alternatif ise VESTEL Venüs E5. Markanın en başarılı cep telefonları arasında yer alan model, 3400 mAh bataryaya ve 32 GB depolama alanına sahip. 8 çekirdekli MediaTek işlemci kullanan akıllı telefon, 3 GB RAM kapasitesiyle hızlı ve performanslı kullanım sunuyor. Böylece birçok uygulama aynı anda rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Fotoğraf çekme konusunda memnun edici performans sergileyen cep telefonu, portre ve yüz güzelleştirme modlarıyla ideal fotoğraflar çekilmesine de yardım ediyor.

5. Şık ve kullanışlı bir model: Tecno Spark 6 Go

Kullanışlı ama şık akıllı cep telefonuna sahip olarak tarzını yansıtmak isteyenler için Tecno Spark 6 Go öne çıkıyor. 64 GB depolama kapasitesi sunan akıllı cep telefonu, sevilen birçok fotoğraf, müzik, video, oyun ve uygulamanın rahatlıkla telefonda tutulmasını sağlıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda ürüne hafıza kartı da takılabiliyor. 6.52 inç damla çentikli geniş ekran sunan akıllı cep telefonu, oyun oynarken ve film izlerken harika deneyim yaşatıyor. 13.2 MP arka ve 8 MP ön kamerayla birbirinden başarılı fotoğrafların çekilmesine imkân tanıyor.

6. Nefes kesen hız: Reeder P13 Blue Max Lite

Tam bir fiyat performans ürünü diyebileceğimiz cep telefonu modelleri arasında yer alan Reeder P13 Blue Max Lite, uygun fiyatı ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkıyor. 2 GB RAM kapasitesi sayesinde donma, takılma ve yavaşlama gibi problemleri ortadan kaldırıp verimli kullanım sunuyor. 32 GB depolama alanı bulunan akıllı telefon, kullanıcılarına birçok uygulamayı indirme imkânı tanıyor. 6.5 inç boyutundaki geniş ekranı, kolay kontrol ediliyor. Cep telefonu modelinin en önemli özelliği ise 3950 mAh değerindeki bataryası. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde şarj sıkıntılarına son veriyor ve uzun süreli kullanımlarda sizi yarı yolda bırakmıyor.

7. Zarif ve estetik tasarım: Oppo Realme C11 Cep Telefonu

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Zarif ve estetik tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan Oppo Realme C11 Cep Telefonu, şık tasarımının yanı sıra kullanıcı dostu özelliklere de sahip. 6.5 inç büyüklüğünde kolay kontrol edilen ekrana sahip cep telefonu, corning gorilla glass 3 korumasına sahip olduğu için dayanıklılık sunuyor. 32 GB depolama alanı bulunan üründe hafıza kartı desteği de mevcut. Ürünün en önemli özelliğinden biri ise yüksek şarj kapasitesine sahip olması. 5000 mAh bataryası sayesinde gün boyu yoğun şekilde kullanılabiliyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de çift hat desteği sunması.

8. Fiyat performans ürünü: Infinix Smart 5

Performansı ve kullanıcıları memnun eden bir dolu özelliği uygun fiyata sunan Infinix Smart 5, 6.6 inç IPS HD+ ekranıyla muhteşem renk dengesi sunuyor. 64 GB depolama alanına sahip cep telefonu, birçok fotoğraf, oyun ve uygulamanın rahatça depolanmasını sağlıyor. Oyun konusunda da başarılı performans sergileyen akıllı cep telefonu, multi touch özelliğini destekliyor. Bu özellik sayesinde oyun ve uygulamalarda ekrana aynı anda yapılan parmak dokunuşları kolayca algılanabiliyor. Ürünün şık ve ince tasarımı, ergonomik bir yapı sunduğu için rahatça tutulabiliyor.

9. Yüksek verimlilik: GENERAL MOBILE GM21 Akıllı Telefon

En kaliteli cep telefonu çeşitlerinden biri olan GENERAL MOBILE GM21 Akıllı Telefon, şık ve estetik tasarımıyla herkesin beğenisini kazanıyor. 13 MP arka 3'lü kamerasında yapay zekâ desteği sunan cep telefonu, portre ve gece çekimlerinde üst düzey performans sergiliyor. 8 çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM sayesinde hem hızlı hem verimli kullanım imkânı sunuyor. Akıllı telefon, 6.52 inç büyüklüğünde LCD HD+ çentikli ekranıyla kolay kontrol ediliyor. Ürünün en önemli özelliği ise 5000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olması. Böylece uzun saatler yoğun şekilde kullanımda bile sizi yarı yolda bırakmıyor.

10. Kaliteli ve performanslı: Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi markasının en iyi cep telefonu modelleri arasında yer alan Xiaomi Redmi 9C, 6.53 inç büyüklüğündeki HD ekranıyla keyifli kullanım sunuyor. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunan model, MediaTek Helio G35 işlemcisini kullanıyor. Uygun fiyatlı oyun telefonu almak isteyenler için de tavsiye edilen akıllı cep telefonu, HyperEngine oyun teknolojisini destekliyor. Böylece eğlence dolu oyun deneyimi yaşanıyor. 5000 mAh bataryaya sahip ürün, şarj sorunu yaşamak istemeyenler için de ideal bir seçenek olarak öne çıkmayı başarıyor.