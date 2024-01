Fazla para verdiyseniz geri alabilirsiniz! Dört gözle beklenen biletler yok sattı, internet üzerinden satın alanlara uyarı geldi

40 yılı aşkın süredir trash metal sahnesini kasıp kavuran ABD'li grup Megadeth ve "Rock You Like a Hurricane" parçasıyla 7'den 70'e tanınan hard rock/heavy metal müziğin efsanesi Scorpions, 2024'te Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak. Her iki grubun da Türkiye'deki hayran kitlesi geniş olunca karaborsacılar ve dolandırıcılar fırsattan istifa etti. Ancak bilete fazla para verenlerin paralarını geri alabileceği yönünde açıklama geldi.

BİLET FİYATLARI DA ÇOK KONUŞULDU

Scorpions'ın yok satan resmi bilet fiyatları 1350 ile 13 bin 500 lira arasında değişiyordu. En son 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Megadeth'in 12 Haziran'daki konserinin, fiyatları 792 ile 2 bin 750 TL arasında değişen resmi biletleri de dakikalar içinde adeta kapış kapış satıldı.

“13 BİN LİRALIK BİLET İÇİN 85 BİN 397 LİRA İSTENDİ"

Her iki müzik grubunun düzenleyeceği konserlerin biletleri ise satışa çıkarılan biletlerin tükenmesinin akabinde yerli ve yabancı çeşitli internet sitelerinde karaborsaya düştü. Yayınlanan ilanlarda; Megadeth konseri için belirlenen 792 liralık standart biletlerin yaklaşık 5 bin 500 liraya, 2 bin 750 lira fiyat biçilen V.İ.P biletlerin ise 25 bin lira ile 30 bin lira arasında satışa çıkarılması dikkat çekti. Scorpions için de dönem aralıklı olarak belirlenerek bin 350 lira ile 13 bin lira aralığında resmi olarak satışa çıkarılan biletlerin de benzer şekilde yaklaşık 10 kata varan fiyat farklarıyla satışa çıkarılması göze çarptı. Bir internet sitesindeki ilanda, satıcının 23 Mayıs 2024 tarihli Scorpions konseri için satın aldığı 13 bin liralık V.İ.P bileti 85 bin 397 liraya satışa sunduğu görüldü.

ORGANİZATÖRDEN KARABORSACILIK AÇIKLAMASI

Biletlerin hızla tükenmesi sebebiyle, müzikseverler sosyal medyada paylaşımlarıyla duruma isyan etti. Megadeth konserinin organizatörü Vera Müzik, karaborsacılık ve biletlerin satış yöntemi ile ilgili iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “İlk incelemelerimizde şüpheli bir işlem (yazılım/bot) bulunmadığı görülmektedir. Ön satışta sınırlamanın aktif olmadığı kısa bir süre içinde sadece 10 kişinin, 10 adetin üzerinde bilet aldığı, bu kişilerin aldığı toplam bilet adetinin ise 181 adet olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medyada, ilan sitelerinde gördüğünüz karaborsa biletlerini bize bildirebilirsiniz. Tespit ettiklerimizi değerlendiriyor, takibini yapıyor ve suç duyurusunda bulunuyor olacağız. Bu konserin tüm biletleri tamamen organik bir biçimde satılmıştır ve bir daha kesinlikle satışa açılmayacaktır. Konser hakkında gördüğümüz asılsız suçlamalara ve garip komplo teorilerine ise şaşırıyor ve sadece gülüyoruz. Büyük bir gururla işimizi yapmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Scorpions

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Avukat Fevzi Doğan ise 'karaborsacılık' ve 'dolandırıcılık' konusunda müzikseverleri uyardı. Ağaoğlu, biletlerin yer aldığı internet sitelerinin güvenilir olmadığını belirterek, tüketicilere dikkatli davranmaları konusunda uyarıda bulundu. Avukat Doğan, satın alımlarla birlikte karaborsa suçunun oluştuğunu belirterek, bilet satın alınsa dahi şüpheli satıcılar hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini ifade etti.

“DOLANDIRICILIK RİSKİ VAR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bunun adı karaborsa. Tanınmış müzik gruplarının konserleri ya da sanatçıların düzenledikleri etkinliklerle ilgili bilet satışları çok kısa bir sürede tükeniyor. Kim alıyor, nasıl yapıyor bilmiyoruz. Dünyaca tanınmış bir rock grubunun V.İ.P konser bileti 2 bin 500 liraya satılmış ve bitmiş; aynı bilet 25-30 bin liraya satılıyor. Nerede satılıyor, internet ortamında satılıyor. Karaborsacılık suç. Bu suçu, korkusuzca ilan vererek işleyen kişilere dikkat etmek lazım. Bunlara dikkat etmek, dikkat etmek de yetmez, korkmak da lazım. Çünkü, kanunu tanımıyor. Büyük olasılıkla dolandırıcılık riski de var burada. Yani dolandırıcılar da bir kısım internet mecralarına ilanlar verip ki bunların bazılarının IP'leri yurtdışından alınmış, Türkçe bir ara yüz de yapmışlar. Biz onu yerli zannederek giriyoruz ve bizim tüketicimiz oradan 25-30 bin lira gönderip bilet almaya kalkıyor. Parası yanabilir, dolandırılabilir. Ayrıca karaborsacılık eylemine de ortak olabilirler. Bu nedenle tüketiciler dikkatli olmalılar" şeklinde konuştu.

“25-30 BİN LİRAYA SATIŞA KOYUYORLAR"

Ağaoğlu, “Varsın, izleyemesin o konseri canlı olarak. Çünkü ortada bir suç var. Bu suçun içine girip suç ortağı olmak da söz konusu ayrıca dolandırılmak da cabası. Bununla ilgili kamu otoritesinin gerekli inceleme ve denetlemeleri yapıp, bu tür ilanları yasaklaması lazım. Bu ne demek. Normal satış fiyatının üzerinde araba satıyorlardı, Ticaret Bakanlığı karaborsacılık diye ceza uyguladı. Yani karaborsacılık veya piyasada fiyat yükseltilmesine yol açmak suçtur. Birileri biletleri alıyor ondan sonra 2 bin 500 liralık biletleri 25-30 bin liraya satışa koyuyor" dedi.



Megadeth'in vokal/gitarı Dave Mustaine

“BİLETİ SATIN ALDIĞINIZ KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM UYGULANMASINI SAĞLAYABİLİRSİNİZ"

Avukat Fevzi Doğan, “Evet bu suçtur, karaborsacılık veya stokçuluk olarak da halk arasında adlandırılan bir suç türüdür. Türk Ceza Kanunu madde 240'ta da 'Belli bir mal ve hizmeti satmaktan kaçınma suçu oluşur.' TCK 240'da ne diyor; 'Belli bir mal ve hizmeti satın satmaktan kaçınarak acil bir ihtiyacın oluşmasına sebep olan kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.' Kişiler bunu nasıl şikayet edebilir? Diyelim ki siz karaborsadan bir bilet almak zorunda kaldınız, daha sonra pişman oldunuz. Hemen bulunduğunuz en yakın savcılığa müracaat ederek karaborsadan bir bilet satın aldığınızı, satın aldığınız kişinin şu kişi olduğunu belirterek hakkında adli işlem uygulanmasını sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

“PARAYI GERİ ALMA YOLUNA GİDEBİLİRLER"

Doğan, “Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde de gabin hükümleri (aşırı yararlanma: iki taraflı bir sözleşmede bir tarafın karşı tarafın zayıf durumundan yararlanarak oransızlık yaratması) çerçevesinde bir haksız şart oluşturmakta, yani vatandaş değerinin çok üzerinde bir bilet almak zorunda kalırsa bunu daha sonra zor durumundan faydalanılarak bu biletin satın alınmasına sebep oldukları için haklarında dava açıp ödedikleri fazla miktarda parayı geri alma yoluna da gidebilirler" dedi.

“İADE ETMEK ZORUNDASINIZ"

Doğan, karaborsacılık faaliyeti işleyenlerle ilgili, “Bu biletleri telif hakları sahibine iade etmek zorundasınız. Çünkü o biletler o konser için özel olarak satılmak üzere üretildikleri için dolayısıyla siz telif hakları sahibini de zarara uğratmış oluyorsunuz. Bu hem etik açıdan hem de adli açıdan suç teşkil ettiği için bu şekilde bu suçtan kurtulmak mümkün diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“ÖNCELİKLİ GÖREV VATANDAŞTA"

Doğan, “Karaborsadan bilet satılmasının sebebi aslında arz edilen kişilerin bu satılan şeyleri satın almasından kaynaklanıyor. Yani vatandaş ne kadar bunları satın almazsa karaborsacılık da o kadar azalacaktır diye düşünüyorum. O yüzden öncelikli görev vatandaşta. Vatandaşın bunları satın almaması gerekiyor hiçbir zaman. Satın aldıktan sonra, bu suç zaten oluşacaktır. Satan kişi açısından. Bunu da ihbar ederek gerekli savcılıklara ya da kolluk birimlerine bu şekilde bu suçun önlenmesi sağlanabilir" şeklinde konuştu.

“BİZ DE KARABORSAYA BAŞVURACAKTIK"

Megadeth konserine gideceğini belirten Alper Yüksel, “Bileti kolay alamadım, sabahın ilk saatlerinden itibaren denedim ve oldu. En ucuzundan aldım 750-800 lira arasında bir rakama aldım. Biz de bilet yakalayamayacak olsak, karaborsaya başvuracaktık. İnsanlar mağdur oluyor. Ben Megadeth'e gideceğim, hayranıyım tabii ki" dedi.

