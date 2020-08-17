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  4. Fazla yolcu şoku! Minibüsten indirilince aracın camını yumrukla kırdı

Fazla yolcu şoku! Minibüsten indirilince aracın camını yumrukla kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2020 11:33 | Son Güncelleme

İşine gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda kalanların çoğu zaman görmezden geldiği yolcu sayısı kuralının hiçe sayıldığı İstanbul'da bu kez farklı görüntüler ortaya çıktı. Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri nedeniyle sınırlı yolcu alması şart koşulan minibüs şoförü, kuralı uygulamak istedi ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yasal sınırın üzerinde yolcu bindiğini fark eden sürücü, aracı kenara çekerek fazla kişiyi indirmek istedi. Duruma sinirlenen yolcu ise aracın camını kırdı

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre 34 TMF 44 plakalı minibüse binen yolcu Y.B. (20), sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından yasal sınırın üzerinde olduğu ve fazla bindiği gerekçesiyle cadde üzerinde minibüsten indirildi. Duruma sinirlenen genç yolcu Y.B., aracın kapısındaki camı yumruklayarak kırdı. Cam parçaları Y.B.’nin kolunu keserken olay yerine ihbar üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kesik nedeniyle kolundan ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Rıdvan Yılmaz isimli sürücü ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay sırasında orada bulunan bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Bir ses geldi cam aşağıya indi. Çocuk kolunu tutmuş koşuyordu. Minibüs almıyor diye vurmuş. Kolunu bileğini kesmiş kan fışkıyordu. Bez sardık ambulans çağırdık” dedi
Minibüsün sahibi İlkin Yılmaz ise “Minibüs koltukları doluymuş. Almıyor diye hem şoföre hakaret etmiş hem de arabanın camını kırmış” diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün yanaşması Y.B.’nin araçtan indikten sonra minibüs sürücüsü ile tartışması ve sonrasında camı yumruklayarak kırıp olay yerinden ayrılması görülüyor. Görüntüler devamında ise Y.B.’nin olay yerine kolunu tutarak dönmesi vatandaşların yardım etmesi görülüyor.

İHA

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