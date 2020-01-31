"FBI, İsrailli NSO firmasının casus yazılımını soruşturuyor" iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD'li şirket, kişi ve bu ülke hükümetinin verilerini hack'lemek için İsrail merkezli NSO firmasının casus yazılımını kullanıp kullanmadığını soruşturduğu iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, bazı kaynaklar, söz konusu soruşturmanın 2017'den bu yana sürdüğünü ve bu yazılım aracılığıyla akıllı telefonlara sızılıp sızılmadığını tespit etmeye çalıştığını vurguladı.

Kaynaklar, FBI'ın Facebook'un NSO'nun 1400 Whatsapp kullanıcısının hack'lenmesi için kullanıldığı iddiasıyla 2019 Ekim'de açtığı davanın ardından daha çok kişiyi sorguladığını kaydetti.

Haberde, NSO'nun casus yazılımını, teröristlerin ve suçluların tespiti için sadece resmi hükümetlere satıldığını ve ABD merkezli telefon numaralarının hedef alınmaması için tasarlandığını iddia ettiği anımsatıldı.

- FBI, Bezos ile de görüşmüş

Öte yandan bazı kaynaklar da Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, alışveriş sitesi Amazon'un ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonunu, NSO'nun casus yazılımıyla hack'lettiği iddialarının ardından FBI'ın Bezos ile de görüştüğünü belirtti.