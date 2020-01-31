HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "FBI, İsrailli NSO firmasının casus yazılımını soruşturuyor" iddiası

"FBI, İsrailli NSO firmasının casus yazılımını soruşturuyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

Reuters'a konuşan kaynaklar, söz konusu soruşturmanın 2017'den bu yana sürdüğünü, Facebook'un NSO'ya açtığı davanın ardından daha çok kişinin sorgulandığını belirtti - Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, alışveriş sitesi Amazon'un ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonunun NSO'nun casus yazılımıyla hack'lettiği iddialarının ardından FBI'ın Bezos ile de görüştüğü kaydedildi

WASHINGTON (AA) - ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD'li şirket, kişi ve bu ülke hükümetinin verilerini hack'lemek için İsrail merkezli NSO firmasının casus yazılımını kullanıp kullanmadığını soruşturduğu iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, bazı kaynaklar, söz konusu soruşturmanın 2017'den bu yana sürdüğünü ve bu yazılım aracılığıyla akıllı telefonlara sızılıp sızılmadığını tespit etmeye çalıştığını vurguladı.

Kaynaklar, FBI'ın Facebook'un NSO'nun 1400 Whatsapp kullanıcısının hack'lenmesi için kullanıldığı iddiasıyla 2019 Ekim'de açtığı davanın ardından daha çok kişiyi sorguladığını kaydetti.

Haberde, NSO'nun casus yazılımını, teröristlerin ve suçluların tespiti için sadece resmi hükümetlere satıldığını ve ABD merkezli telefon numaralarının hedef alınmaması için tasarlandığını iddia ettiği anımsatıldı.

- FBI, Bezos ile de görüşmüş

Öte yandan bazı kaynaklar da Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, alışveriş sitesi Amazon'un ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonunu, NSO'nun casus yazılımıyla hack'lettiği iddialarının ardından FBI'ın Bezos ile de görüştüğünü belirtti.

FBI, Reuters'ın iddialarına ilişkin, "Adalet Bakanlığının herhangi bir soruşturmanın varlığını kabul etmemek ya da reddetmemek ilkesine bağlı kalıyoruz." açıklamasında bulundu.

NSO ise böyle bir soruşturmanın varlığından haberdar olmadıklarını savundu.

- Bezos'un telefonunun hack'lendiği iddiası

Özel siber güvenlik şirketi FTI Consulting, 1 Mayıs 2018'de Prens Bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir MP4 video dosyasını, Bezos'un kişisel telefonunda açmasının ardından, telefonda anormal ve olağan dışı etkinlik tespit edildiği, sonraki aylarda büyük miktarda verinin telefondan dışa aktarıldığını belirlemişti.

Şirketin hazırladığı raporu inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, yaptıkları ortak açıklamada, iddialarla ilgili derhal soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
ÖSYM'nin +18'lik hesabı takip etmesi sosyal medyada gündem oldu!ÖSYM'nin +18'lik hesabı takip etmesi sosyal medyada gündem oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FBI israil NSO

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu! ÖSYM'den açıklama

ÖSYM'nin +18'lik hesabı takip etmesi sosyal medyada gündem oldu!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Zonguldak'taki göçükten acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.