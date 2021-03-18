FBI Kongre baskınında görevlilere saldıran kişilerin görüntülerini yayımladı

FBI Washington Bölge Ofisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin yeni video ve fotoğraflar yayımladı.

HALKA YARDIM ÇAĞRISI

Söz konusu kişilerin baskın sırasında görevlilere saldırdığını belirten FBI, bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için halka yardım çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Aşırılıkçılar ABD Kongresini basıp, federal suçlar işleyeli 2 ay oldu. Amerikan halkından gelen 100 binlerce ipucu sayesinde FBI 300'den fazla kişiyi yakaladı." bilgisi paylaşıldı.

6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı. Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.

