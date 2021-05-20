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FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısı için kritik karar!

20.05.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech'in ürettiği COVID-19 aşısının daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi için buzdolabı sıcaklıklarında bir aya kadar saklanmasına onay verdi.

FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısı için kritik karar!

Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için geliştirilen aşılarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech’in aşısı için kritik bir karar açıkladı.

Daha önce 2 ila 8 derecedeki buzdolabında en fazla beş gün saklanmasına izin verilen çözülmüş aşılar, artık bir aya kadar muhafaza edilebilecek.

‘DAHA DA YAYGINLAŞACAK’

FDA direktörü Peter Marks, “Bu değişiklikle aşıyı uygulayanların aşıyı temin etmesi ve saklaması kolaylaşacak, aşıyı daha yaygın bir şekilde sunulabilecekler” dedi. Pfizer-BioNTech aşısı Aralık ayında -80 ila -60 derecede taşınması şartı ile kullanım onayı almış, dağıtımı için ayrı bir sistem geliştirilmesi gerekmişti.

EMA'DAN DA ONAY ÇIKTI

FDA’nın açıklamasından önce Avrupa İlaç Ajansı’ndan da söz konusu aşıyla ilgili benzer bir karar çıkmıştı. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) İnsan İlaçları Komitesi (CHMP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa Birliği'ndeki (AB) aşılama merkezlerinde aşının işlenmesini kolaylaştıracak onaylı saklama koşullarında değişiklik yapıldığı, normal bir buzdolabında saklama süresinin 5 günden 31 güne uzatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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