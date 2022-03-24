Feci kaza! 4 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı

Feci kaza, Pazarcık ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah K. yönetimindeki servis minibüs ile, Nurdağı istikametinden gelen Fatih O. yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazadan dolayı savrulan araçlar, kırmızı ışıkta bekleme yapan iki araca da çarptı.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs içerisinde bulunan Abdullah K., Fatih O., Turgay E., Bilal T., Arif Ç., Emine B., Medine Y., Nahibe E., Fatma A., Nazlı B., Muazzez D., Elif Duru T., Bilal E., İsmail K., Ekrem K. isimli şahıslar yaralandı. Ambulansla Türkoğlu İlçe Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, yaralılardan Medine Y. hayati tehlike nedeniyle KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)





