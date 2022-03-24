HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kaza! 4 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı

Feci kaza! 4 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı

24.03.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralanırken hayati tehlikesi bulunan bir kişi kaldırıldığı hastaneden KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Feci kaza! 4 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı

Feci kaza, Pazarcık ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah K. yönetimindeki servis minibüs ile, Nurdağı istikametinden gelen Fatih O. yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazadan dolayı savrulan araçlar, kırmızı ışıkta bekleme yapan iki araca da çarptı.

0e8d15a4-5e5d-4e79-88f5-50323d477654

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs içerisinde bulunan Abdullah K., Fatih O., Turgay E., Bilal T., Arif Ç., Emine B., Medine Y., Nahibe E., Fatma A., Nazlı B., Muazzez D., Elif Duru T., Bilal E., İsmail K., Ekrem K. isimli şahıslar yaralandı. Ambulansla Türkoğlu İlçe Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, yaralılardan Medine Y. hayati tehlike nedeniyle KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

aa2e80a5-920d-4bd4-aed9-1a2a950f2c81

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka ve vefat sayısında son durum!Vaka ve vefat sayısında son durum!
ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyorABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyor
16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri!

NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri!

Muğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişme

Muğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişme

İSKİ'den suya zam talebi: 'Son 3 yıldır önemli bir artış...'

İSKİ'den suya zam talebi: 'Son 3 yıldır önemli bir artış...'

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.