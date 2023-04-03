HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Feci kaza! Hava almak için araçtan indi canından oldu

Feci kaza! Hava almak için araçtan indi canından oldu

03.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da hava almak için otomobilden inen yabancı uyruklu sürücü yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Feci kaza! Hava almak için araçtan indi canından oldu

Feci kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolu 3. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine aracıyla seyreden Afganistan uyruklu Khır Muhammed Karacha (24) Aksaray’a 3 kilometre kala aracını emniyet şeridine çekerek hava almak için aşağıya indi.

İndikten sonra birkaç adım atan Khır Muhammed Karacha’ya Aksaray istikametine seyreden G.P. (41) idaresindeki otomobil çarptı. Aracın çapmasıyla önce aracı ön camına sonrada aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen Khır Muhammed Karacha ağır yaralandı.

Kazayı fark eden yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Khır Muhammed Karacha sabah saat 10.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Finlandiya'dan Tunceli'ye uzanan ilginç hikaye!Finlandiya'dan Tunceli'ye uzanan ilginç hikaye!
AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"
TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdiTRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray

En Çok Okunan Haberler

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

Vatandaşın talebine verdiği yanıt gündem oldu! Erdoğan'ın yanına gelip...

Vatandaşın talebine verdiği yanıt gündem oldu! Erdoğan'ın yanına gelip...

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.