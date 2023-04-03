Feci kaza! Hava almak için araçtan indi canından oldu

Feci kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolu 3. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine aracıyla seyreden Afganistan uyruklu Khır Muhammed Karacha (24) Aksaray’a 3 kilometre kala aracını emniyet şeridine çekerek hava almak için aşağıya indi.

İndikten sonra birkaç adım atan Khır Muhammed Karacha’ya Aksaray istikametine seyreden G.P. (41) idaresindeki otomobil çarptı. Aracın çapmasıyla önce aracı ön camına sonrada aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen Khır Muhammed Karacha ağır yaralandı.

Kazayı fark eden yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Khır Muhammed Karacha sabah saat 10.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

