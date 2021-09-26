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Feci kaza! Patlayan lastiği değiştirmek isterken canından oldu

26.09.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde aracının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü kamyonetin çarpması sonucu öldü, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Patlayan lastiği değiştirmek isterken canından oldu

Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden İsrafil Kenar idaresindeki hafif ticari aracın Yeniçağa yakınlarında sağ arka lastiği patladı. Patlayan lastiği değiştirmek için araçtan inen sürücüye, Ayhan Kenas yönetimindeki meyve yüklü kamyonet çarptı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada İsrafil Kenar olay yerinde hayatını kaybederken aracında bulunan Ertuğrul Kenar ve Seçil Kenar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden İsrafil Kenar'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Ertuğrul Kenar'ın hayati tehlikesinin olduğu, Seçil Kenar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü. (AA)

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trafik kazası
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