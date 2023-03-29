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  4. Feci kaza! TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Feci kaza! TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

29.03.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Salim Aydoğmuş (55), hayatını kaybetti.

Feci kaza! TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında Gölmarmara- Salihli yolu Gördes kavşağı yakınlarında meydana geldi. Salihli yönüne giden Salim Aydoğmuş yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen D.Ç. (35) yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Salim Aydoğmuş, ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Aydoğmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Manisa kaza

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