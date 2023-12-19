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  4. Feci kaza! TIR ile minibüs çarpıştı... 2 ölü, 2 ağır yaralı

Feci kaza! TIR ile minibüs çarpıştı... 2 ölü, 2 ağır yaralı

19.12.2023 23:42 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Feci kaza! TIR ile minibüs çarpıştı... 2 ölü, 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Cığcık köyü yolu, köy mezarlığı civarında S.K. idaresindeki tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan İ.A., F.A., Ünal Köstü ve Ali Avaner minibüs içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Yaralılardan durumu ağır olan Ünal Köstü ve Ali Avaner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İ.A. ve F.A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kaza
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