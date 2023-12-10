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  4. Feci kaza! Tıra arkadan çarpan otomobil tanınmaz hale geldi

Feci kaza! Tıra arkadan çarpan otomobil tanınmaz hale geldi

10.12.2023 23:25 | Son Güncelleme:
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Adana’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi ağır yaralandı.

Feci kaza! Tıra arkadan çarpan otomobil tanınmaz hale geldi

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tofaş marka otomobilin park halindeki tıra arkadan çarptığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkarttı. Otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kazada hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 4 kişinin de tedavisi devam ediyor.

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Yaralıların ve ölen kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil Tır
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