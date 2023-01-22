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Feci kazada 13 yaşındaki oğlunu kaybetti! Sürücünün serbest bırakılmasına isyan eden acılı baba: "Bir köpek ölüyor, köpeğin bile değeri var"

22.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kasım ayında yaşanan kazada, iddiaya göre yaya geçidinden geçmek isteyen Bedirhan Kaynarca'ya (13) otomobil çarptı. Bedirhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına isyan eden acılı baba, "Affedersiniz, bir köpek ölüyor, köpeğin bile değeri var ya. Bizim için can önemli can. Ama benim canımın bir değeri yokmuş. Benim çocuğuma çarpan kişilerin kan tahlili yapılmamıştır. Bunlar belki uyuşturucu kullandı” diye konuştu.

Feci kazada 13 yaşındaki oğlunu kaybetti! Sürücünün serbest bırakılmasına isyan eden acılı baba: "Bir köpek ölüyor, köpeğin bile değeri var"

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen kazada, iddiaya göre yaya geçidinden geçmek isteyen Bedirhan Kaynarca’ya (13) Murat U. (23) idaresindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaynarca, buradaki ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaynarca burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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"BİR KÖPEK ÖLÜYOR, KÖPEĞİN BİLE DEĞERİ VAR"

Oğlunun çıraklık eğitiminde sanayide çalıştığı belirten baba Osman Kaynarca, sanayi durağındaki dolmuşların Bedirhan’ı almadığı için hastane önündeki durağa gitmek istediğini söyledi. Burada oğlunun yaya geçidinden geçmek istediği sırada 120 kilometre süratle çarpıldığını söyleyen baba Kaynarca, “Suçlular şu anda serbest. Sadece burada polisin üfleme yaparak almış olduğu alkol testi var, o da bir kişi. Arabada üç kişi var. Üç kişi olduğu halde sadece birisinin alkol testi yaptırıldı, O da serbest. Arabasını da verdiler altına, tekrar bir suç daha işle diye. Çünkü insanın bir değeri kalmamış. Affedersiniz, bir köpek ölüyor, köpeğin bile değeri var ya. Bizim için can önemli can. Ama benim canımın bir değeri yokmuş. Benim çocuğuma çarpan kişilerin kan tahlili yapılmamıştır. Bunlar belki uyuşturucu kullandı” dedi.

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"SONUNA KADAR PEŞİNDEYİM"

Oğlunu kaybettiği noktada geçmişte de çok sayıda kaza yaşandığını ancak önlem alınmadığını belirten Kaynarca, “Benim çocuğum 13 yaşındaydı daha. Burada hız sınırı normal araba 50, tonajlı araba 30 ama bu adam 120 süratle geliyor. Sonuna kadar peşindeyim” ifadelerini kullandı.

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"BİZ NORMAL VATANDAŞ OLARAK KİMİNLE GÖRÜŞELİM"

Kaza sonrası gerekli bilgiyi alamadıklarını belirten Kaynarca, “ Biz kiminle görüşelim? Ben garibanım. İlla zengin mi olmam gerekiyor görüşmem için? Herkes zengin mi olsun? O zaman fakir ölsün. Normal bir vatandaş olarak, acılı baba olarak sesleniyorum. Artık bu son bulsun. İnsanın değeri var. Ama bunlar adaleti sağlamıyorsa, Allah’ımın adaleti onlara sağlayacaktır. Ben Allah’ıma inanıyorum. Yüce Allah’ımın adaleti bunların adaletinden üstün benim yanımda” dedi.

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(İHA)

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antalya kaza

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