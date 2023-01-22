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17 yaşındaki genci hayattan kopardı! Feci kaza kamerada

22.01.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 17 yaşındaki Eyüp Uzunoğlu, kullandığı motosiklet ile bir servis otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşındaki genci hayattan koparan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli Eyüp Uzunoğlu'nun karşı yöne geçmeye çalıştığı esnada servis otobüsü ile çarpışması, metrelerce sürüklenmesi ve kazayı görenlerin koşuşturması yer alıyor.

Hendek'e bağlı Yeni Mahalle mevkiinde 15 Ocak'ta meydana gelen kazada, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen servis otobüsü ile Eyüp Uzunoğlu (17) idaresindeki motosiklet çarpışmış, çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Uzunoğlu ağır yaralanmıştı. 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Uzunoğlu'nun cenazesi, 16 Ocak Pazartesi günü Kırktepe Mahallesi Cami'nde kılınan namazın ardından defnedilmişti.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, 17 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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Görüntülerde, motosikletli Eyüp Uzunoğlu'nun karşı yöne geçmeye çalıştığı esnada servis otobüsü ile çarpışması, metrelerce sürüklenmesi ve kazayı görenlerin koşuşturması yer alıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Hendek kaza

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