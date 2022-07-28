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  4. Feci kazadan inanılmaz kurtuluş! Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

Feci kazadan inanılmaz kurtuluş! Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

28.07.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil sürücüsü, kamyonla çarpışıp kağıt gibi ezilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Feci kazadan inanılmaz kurtuluş! Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobil sürücüsünün hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkması teselli kaynağı oldu.

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İddiaya göre, Edirne istikametine seyreden Recep Vatansever idaresindeki otomobil, sollama esnasında Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyon ve takla atan otomobil şarampole yuvarlandı.

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Kaza sonrası kağıt gibi ezilen ve hurdaya dönen otomobilden sürücü Vatansever burnu bile kanamadan çıktı. Feci kazada otomobil içinde birden fazla kişinin olmaması ve sürücünün de kazayı yara almadan atlatması tek teselli oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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