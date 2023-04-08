Feci ölüm! TIR'la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarptı...

Olay, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı mevkisinde meydana geldi. Rize- Trabzon istikametine seyir halinde TIR'la taşınan balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık, başını fark etmediği üst geçidin beton bloğuna çarptı. Durumu fark eden TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Saltık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Saltık'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsisi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Balıkçı teknesinin taşındığı TIR ise yoluna devam etti. (DHA)

