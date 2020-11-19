'Felaket' Dünya'yı teğet geçti

Çapının maksimum 10 metre olduğu düşünülen bir göktaşı 13 Kasım'da gezegenimizin 250 mil (400 kilometre) yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.

Science Alert'ta yer alan habere göre, bilim insanları söz konusu göktaşını gezegenimizi teğet geçtikten saatler sonra saptayabildi.

Aynı habere göre, Hawaii’de yer alan Mauna Loa Gözlemevi’ndeki Karasal Etkili Asteroidler için Son Uyarı Sistemi (ATLAS) programı göktaşını 14 Kasım'da tespit etti.

Başka bir deyişle söz konusu göktaşı gezegenimize 400 kilometre yakınına kadar geldikten 15 saat sonra saptanabildi.

Bilim insanlarına göre, göktaşının bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.