Felakete yaklaştık mı yoksa uzaklaştık mı? Kıyamet Günü Saati 75. kez ayarlanacak!

Kıyamet Günü Saati, 1947 yılında beri aktif olarak sürdürüyor. Ünlü fizikçi Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi’nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan saatte gece yarısı insanlığın topyekun yıkımı anlamına geliyor. Yani saat gece yarısına ne kadar yaklaşırsa insanlık büyük bir yıkıma da o kadar yaklaşıyor.

75 yıldır Kıyamet Günü Saati, insanlığın kendi kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu olarak kabul edildi. 1947 yılından bu yana, harekete geçirici mesaj olarak da hizmet verdi.

Bilim insanları 2018 yılında saati 2 dakika kalaya (120 saniye) ayarlayınca birçok insan çok yakında büyük bir felaket yaşayacağımızı iddia etmeye başlamıştı. 2021 yılında ise saat sabit bırakılmıştı.

Son olarak, medeniyetin çöküşünü hesaplayan Kıyamet Günü Saati'nin 75. kez ayarlanacağı bildirildi.

Join us for the 75th anniversary Doomsday Clock announcement on Thursday, Jan. 20 at 10:00 a.m. EST



Details: https://t.co/UgE8wtUvND pic.twitter.com/RyWu91AnfP