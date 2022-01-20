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Felakete yaklaştık mı yoksa uzaklaştık mı? Kıyamet Günü Saati 75. kez ayarlanacak!

20.01.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1947 yılından beri aktif olan Kıyamet Günü Saati tekrar ayarlanacak. Ünlü fizikçi Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi’nden atom bilimciler tarafından hazırlanan Kıyamet Günü Saati'nde gece yarısı medeniyetin yıkımını temsil ediyor.

Felakete yaklaştık mı yoksa uzaklaştık mı? Kıyamet Günü Saati 75. kez ayarlanacak!

Kıyamet Günü Saati, 1947 yılında beri aktif olarak sürdürüyor. Ünlü fizikçi Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi’nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan saatte gece yarısı insanlığın topyekun yıkımı anlamına geliyor. Yani saat gece yarısına ne kadar yaklaşırsa insanlık büyük bir yıkıma da o kadar yaklaşıyor.

75 yıldır Kıyamet Günü Saati, insanlığın kendi kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu olarak kabul edildi. 1947 yılından bu yana, harekete geçirici mesaj olarak da hizmet verdi.

Bilim insanları 2018 yılında saati 2 dakika kalaya (120 saniye) ayarlayınca birçok insan çok yakında büyük bir felaket yaşayacağımızı iddia etmeye başlamıştı. 2021 yılında ise saat sabit bırakılmıştı.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ'Nİ 75. KEZ AYARLAYACAKLAR

Son olarak, medeniyetin çöküşünü hesaplayan Kıyamet Günü Saati'nin 75. kez ayarlanacağı bildirildi.

KONU BAŞLIKLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Saatin ayarlanmasında ise elbette son dönemde yaşanan olaylar ele alınacak. Örneğin, uzun süreli salgın, İran, Çin ve Kuzey Kore'deki nükleer silah hareketliliği, iklim krizi, devlet destekli bilgiyi manipüle etmeye yönelik kampanyalar ve yıkıcı teknolojiler gibi başlıklar ile birlikte Kıyamet Günü Saati yeniden hesaplanacak.

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