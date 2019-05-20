Felçlilerin omuriliklerine pil yerleştirerek ayağa kalkabilmeleri için umut oldu

Tedavi sayesinde omurilik felci geçiren kişilerin sağlığına kavuşabileceğini belirten Prof. Dr. Gürses, şunları söyledi:

"Artık omuriliğe yerleştirilen pillerle, bu hastaların tekrar ayağa kalkmasını sağlıyoruz. Bu şekildeki tedaviyle bir hastamız artık yürüyebiliyor. Dünyada sadece altı merkezde yapılan bir tedavi. Ülkemizde biz ilk uygulamasını gerçekleştirdik. Omurilik gerçekten hem elektrik hem de kimyasal olarak çalışan ve ritim sağlayan bir sinir yapısı. Bu pil tedavisi tamamen doğru bir yaklaşım. Bu hastalar için de müthiş bir destek sağlıyor. Pil tedavisi hastaların yeniden yürümesinin yanı sıra, idrar ve tuvalet kontrollerinin yeniden sağlanmasıyla yaşam konforlarını olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi."

'HASTALAR İÇİN UMUT OLUYOR'

Prof. Dr. Gürses, 2 yıllık bir ön fizik tedavisinin ardından pil tedavisini uygulanabileceğini, tedavinin bütün hastalarda yüzde 100 başarılı olma garantisinin bulunmadığını belirterek, "Her hastanın hasar düzeyi birbirinden farklıdır. Bütün hastalar için çok büyük bir umut ama tedavi için hastanın durumuna göre karar verilmeli. Çok yakın bir süreçte çok sayıda hastaya erişmemizi sağlayacağını düşünüyorum. Hastaları, hayatlarını tekerlekli sandalyeye mahkum geçirmekten, günlük hayatlarına, sosyal yaşamlarına hatta işlerine geri dönmelerini sağlayacak çok büyük bir tedavi yaklaşımı olduğunu paylaşmak isterim" diye konuştu.