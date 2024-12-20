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  4. Fenomen Neşe Özkan’ın ölümü sonrası estetik uyarısı! Bu durum ölüme götürüyor

Fenomen Neşe Özkan’ın ölümü sonrası estetik uyarısı! Bu durum ölüme götürüyor

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Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyonları yeniden gündeme getirdi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, “Estetik ameliyatlar, sadece tam teşekküllü ve yoğun bakım imkanlarına sahip hastanelerde yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

Geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyonların güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, özellikle annelik estetiği olarak bilinen karın germe ve göğüs toparlama ameliyatlarının dikkat gerektirdiğini belirtti. Prof. Dr. Karacaoğlan, bu operasyonların tam teşekküllü hastanelerde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, yoğun bakım desteği olan sağlık merkezlerinin önemini vurguladı.

AMELİYAT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRMESİ ŞART

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Bu tür ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karacaoğlan, “Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır. Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir” dedi.

YOĞUN TAKİP VE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ GEREKİYOR

Ameliyat sonrası süreçte dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Karacaoğlan, “Ameliyat sonrası hasta yoğun bir şekilde takip edilmelidir. 4-5 saat süren bir operasyon sonrası sıvı takibi, bağırsak hareketlerinin kontrolü ve hastanın erken mobilizasyonu çok önemlidir. Emboli riski, yani pıhtı atması, bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu riski en aza indirmek için hastayı erken hareketlendirmek ve emboli önleyici ilaçlar kullanmak gereklidir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ancak tam teşekküllü bir hastanede mümkün olabilir” diye konuştu.

GENÇ YAŞTAKİ HASTALARIN TALEBİ NORMAL

Estetik operasyonların genellikle genç yaşta talep gördüğünü belirten Prof. Dr. Karacaoğlan, “Anne olmuş, iki doğum yapmış ve vücudunda deformasyonlar meydana gelmiş olabilir. Karın ve göğüste sarkmalar ya da hacim kayıpları görülebilir. Bu gibi durumlarda ameliyat talep etmek son derece doğaldır. Ancak hastanın genel sağlık durumunun, tahlillerinin ve kullandığı ilaçların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir risk bulunmuyorsa hasta ameliyata alınabilir” ifadelerini kullandı.

İHA

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Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
estetik
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