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Feribot yangınında kayboldu, 633 gündür haber alınamıyor! "Diriyse dirisini, ölüyse ölüsünü almak istiyoruz"

13.11.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 633 gündür haber alınamıyor. Çakır'ın ablası Yeşim Gür (50), feribotta bulunan 4 ceset için DNA örneği verdiklerini belirterek, "DNA testlerinde eşleşme olmadı. Diriyse dirisini, ölüyse ölüsünü almak istiyoruz" dedi.

Feribot yangınında kayboldu, 633 gündür haber alınamıyor! "Diriyse dirisini, ölüyse ölüsünü almak istiyoruz"

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022'de Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. Çakır'ın, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya gitmeyi planladığı belirtildi.

DNA TESTİ DE SONUÇSUZ KALDI

Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.

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Mehmet Çakır'ın Aydın'da oturan babası Sedat Çakır (72), annesi Hülya Çakır (71), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür, 633 gün geçmesine rağmen Mehmet Çakır'dan haber alamadı. Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi örneği verdi ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.

Mehmet Çakır'ın ablası Yeşim Gür, "Yangından sonra yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kaldı. DNA testlerinde eşleşme olmadı. Mehmet'ten hiçbir iz yok. Şu an beklemekteyiz ama yapılan bir şey de olmadığı söyleniyor. Sahipsiz kaldık. İlgilenen yok. İyi kötü haber bekliyoruz. Diriyse dirisini, ölüyse ölüsünün almak istiyoruz" dedi. (DHA)

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