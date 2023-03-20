HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Feribotta panik anları! Denize atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

Feribotta panik anları! Denize atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

20.03.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da feribottan atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Feribotta panik anları! Denize atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi'ne ait Yenikapı seferini yapan feribottan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında İDO Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta meydana geldi. Saat 11.45'te Yalova'dan yolcularla İstanbul Yenikapı'ya gitmek üzere hareket eden feribotta yolculardan biri, Marmara Denizi'ne atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi.

Kaptan feribotu durdururken, görevliler de can simidi atarak denizdeki kişiyi çıkarmaya çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, tekneyle yanına yaklaşarak denizdeki vatandaşı kurtardı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asker eğlencesinde silahlı kavga: 7 yaralıAsker eğlencesinde silahlı kavga: 7 yaralı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çektiErdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti
'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri
Anahtar Kelimeler:
sahil güvenlik feribot

En Çok Okunan Haberler

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.