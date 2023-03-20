Feribotta panik anları! Denize atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi'ne ait Yenikapı seferini yapan feribottan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında İDO Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta meydana geldi. Saat 11.45'te Yalova'dan yolcularla İstanbul Yenikapı'ya gitmek üzere hareket eden feribotta yolculardan biri, Marmara Denizi'ne atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi.

Kaptan feribotu durdururken, görevliler de can simidi atarak denizdeki kişiyi çıkarmaya çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, tekneyle yanına yaklaşarak denizdeki vatandaşı kurtardı. (DHA)

