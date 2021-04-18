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  4. Feryat filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Feryat filminin oyuncuları

Feryat filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Feryat filminin oyuncuları

18.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın, yapımcılığını Nahit Ataman'ın, senaristliğini ise Sadık Şendil'in üstlendiği ve Emel Sayın, Tarık Akan gibi usta sanatçıların başrollerinde rol aldığı Feryat filminin nerede ve ne zaman çekildiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Feryat filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Feryat filminin oyuncuları...

Feryat filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Feryat filminin oyuncuları

Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan gibi usta sanatçıların yer aldığı, yönetmenliğini ise Orhan Elmas'ın yaptığı Feryat filminin nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Feryat filmi nerede ve ne zaman çekildi?

FERYAT FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dram ve romantik film türünde olan ve çekimlerinde pek çok farklı mekan kullanılan Feryat filminin yapımı 1972 yılında tamamlanmıştır.

FERYAT FİLMİ KONUSU

Genç bir kadın olan Feride, erkek arkadaşının yaptıklarının ardından, babası tarafından evden kovulur. Bir çadır tiyatrosunda şarkıcılık yapmaya başlayan Feride, bu iş sayesinde şehir şehir gezmeye başlar. Aradan geçen uzun sürenin ardından, tiyatro ile memleketine geri dönüş yapan Feride, burada Ferdi isminde bir genç ile tanışır. Ferdi'den gerçek kimliğini saklayan Feride, Ferdi ile güzel bir ilişkiye başlangıç yapar. Fakat yeniden tiyatro ile yeniden turneye çıkması gerektiğinde, bir mektup yazarak Ferdi'den ayrılmak durumunda kalır. Seneler sonra Feride ünlü bir şarkıcı olduğunda, Ferdi ile yolları tekrardan kesişecektir.

FERYAT FİLMİ OYUNCULARI

Emel Sayın – Feride/Funda
Tarık Akan – Ferdi
Mürüvvet Sim – Mıstık'ın ablası
Memduh Ün – Vedat
Halit Akçatepe – Mıstık
Leman Akçatepe – Funda'nın annesi
Hüseyin Salıcı – Funda'nın babası
Handan Adalı – Suzan
Ekrem Dümer – Gazino sahibi
Şükriye Atav – Ferdi'nin annesi
Metin Akpınar – Konuk oyuncu

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