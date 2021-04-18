Feryat filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Feryat filminin oyuncuları

Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan gibi usta sanatçıların yer aldığı, yönetmenliğini ise Orhan Elmas'ın yaptığı Feryat filminin nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Feryat filmi nerede ve ne zaman çekildi?

FERYAT FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dram ve romantik film türünde olan ve çekimlerinde pek çok farklı mekan kullanılan Feryat filminin yapımı 1972 yılında tamamlanmıştır.

FERYAT FİLMİ KONUSU

Genç bir kadın olan Feride, erkek arkadaşının yaptıklarının ardından, babası tarafından evden kovulur. Bir çadır tiyatrosunda şarkıcılık yapmaya başlayan Feride, bu iş sayesinde şehir şehir gezmeye başlar. Aradan geçen uzun sürenin ardından, tiyatro ile memleketine geri dönüş yapan Feride, burada Ferdi isminde bir genç ile tanışır. Ferdi'den gerçek kimliğini saklayan Feride, Ferdi ile güzel bir ilişkiye başlangıç yapar. Fakat yeniden tiyatro ile yeniden turneye çıkması gerektiğinde, bir mektup yazarak Ferdi'den ayrılmak durumunda kalır. Seneler sonra Feride ünlü bir şarkıcı olduğunda, Ferdi ile yolları tekrardan kesişecektir.