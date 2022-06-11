Fethiye'de inanılmaz dolandırıcılık! 'Cinsel gücü artıran' ritüel, 'büyü bozan' nesneler...

Kendilerini din alimi olarak tanıtan sahtekarların foyası ortaya çıktı! Dolandırıcıların okunmuş tütsü ve bileklik olduğunu ileri sürdükleri nesneleri tanesi 10 bin TL'den sattığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRMA VAADİYLE RİTÜEL

Fethiye İlçe Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dini duyguları istismar ederek cin çıkarma ve cinsel gücü artırma vaatleriyle ritüel düzenlediği, büyü bozdukları iddiasıyla okunmuş tütsü ile bilekliklerin yüksek fiyatlara satıldığı istihbaratına ulaştı.

POLİS OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLDİ

Fethiye ilçe merkezinde bir eve dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, dini ritüellerin yazılı olduğu kitap, tanesi 10 bin liraya satıldığı öğrenilen tütsü, bileklik, taş, kolye ile dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. tutuklandı, D.G. ile H.Ü.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(DHA)

