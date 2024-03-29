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FETÖ 20 ilde kıskaca alındı: 70 gözaltı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 09:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

FETÖ 20 ilde kıskaca alındı: 70 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız, aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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OPERASYON YAPILAN İLLER

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet müdürlükleri, TEM ve KOM şube müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirten Yerlikaya, 70 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Çok sayıda dijital materyale el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, 'Gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Yerel Seçim 2024


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