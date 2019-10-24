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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini emniyet mensubu olarak tanıtıp, FETÖ bahanesiyle bir kişiyi 100 bin lira dolandırmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini başkomiser olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 100 bin lirasını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Fatih O. (35) kentte yaşayan bir kişiyi arayarak, "Adının FETÖ'ye karıştığını, kendisinin ise başkomiser olduğunu, bu olaydan kurtulabilmesi için 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu" söyledi.

İhbar üzerine Akşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurun parayı çektiği banka ile evinde gerekli önlemleri alarak, Fatih O'nun gelmesini bekledi.

Ekipler, kısa süre sonra eve gelen Fatih O'ya suçüstü yaptı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akşehir FETÖ gözaltı operasyon Suçüstü

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