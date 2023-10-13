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FETÖ'cü kadının saklandığı yeri görenler hayret etti! Gizli bölmede yakalandı: Örgüte maddi destekten sorumluymuş

13.10.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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FETÖ'den aranan kadının saklanmak için harcadığı çabalar boşa çıktı! Karaman'da yaşayan ve hakkında hapis cezası da bulunan H. S. A.'nın kaldığı daireye operasyon düzenlendi. Ekipler eve girdiğinde kadın ortalıkta görünmüyordu. Saklandığı yer görenleri hayret içinde bıraktı. Evden çok sayıda örgütsel doküman da çıktı.

FETÖ'cü kadının saklandığı yeri görenler hayret etti! Gizli bölmede yakalandı: Örgüte maddi destekten sorumluymuş

FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan kadının saklandığı adres tespit edildi, emniyet ekipleri harekete geçti. Örgüte maddi destek sağlayan mütevelli heyetinde olduğu öğrenilen kadın, evin içine yaptığı 1 metrelik gizli bölmede saklanırken yakalandı.

SİTENİN 9. KATINDAKİ DAİREDE SAKLANIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A.’nın Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarındaki 11 katlı bir sitenin 9. katındaki dairede saklandığını tespit etti.

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RAFLARIN ARKASINDA GİZLİ BÖLME ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hemen harekete geçen ekipler, H.S.A.’nın kaldığı daireye operasyon düzenledi. Eve giren ekipler yaptıkları aramada FETÖ/PDY üyesi kadını evin kilerindeki rafların arkasına yaptırdığı 1 metrekarelik gizli bölmede saklanırken yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi H.S.A. isimli kadın, emniyet müdürlüğüne götürülürken, evde yapılan aramalarda 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 2 adet laptop ve 6 adet örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajandaya el konuldu.

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Hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye çıkarılan H.S.A tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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ÖRGÜTE MADDİ DESTEKTEN SORUMLU

FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan H.S.A.’nın örgüte maddi destek sağlayan mütevelli heyetinde olduğu, 13 Temmuz 2021 tarihinde görülen mahkemesinin ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve o günden beri arandığı öğrenildi.

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