FETÖ'cü olanları ordudan ihraç edilmiş! Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar: Aralarında PKK'lılar da var

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Yasa dışı göçü engellemek için de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yakalanan 5 kişiyle ilgili gelişmeleri MSB duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi."

