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FETÖ’den ihraç edilen profesör hakkında şoke eden iddialar: Cinsel istismar, ketamin, hipnoz…

16.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'nda görevli iken FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkan ve görevinden alınan Prof. Dr. Süleyman S. Z.'nin cinsel istismar, ketamin ve hipnoz ekseninde çevirdiği oyunlar duyanları şoke etti. Çocuk psikiyatristliği yapan FETÖ üyesinin soruşturma sonrasında çocukları anestizeye başlattığı öğrenilirken, çocuklara zeka testi yaptırıp ailelerine "sizin çocuklarınız zeki, yurt dışında tanıdıklarım var orada eğitim görsün" diyerek FETÖ'ye üye kazandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

FETÖ’den ihraç edilen profesör hakkında şoke eden iddialar: Cinsel istismar, ketamin, hipnoz…

İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'nda çocuğa cinsel taciz suçlarına bakan daha sonra FETÖ üyesi olduğu için 2016 yılında KHK ile görevinden alınan şüpheli Prof. Dr. Süleyman S.Z., Bakırköy'de kendisine ait muayenehane açtı.

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ÇOCUKLARA ANESTEZİ VEREREK...

Burada çocuk psikiyatristliği yapmaya başlayan Süleyman S.Z., üst üste 5 ayrı çocuğa aileleri tarafından "cinsel taciz" edildiği iddiasıyla rapor hazırlayarak ilgili kurumlara gönderdi. Aynı doktor tarafından art arda gelen raporlardan şüphelenen savcılık, doktor hakkında da soruşturma başlattı. Soruşturmada şüphelinin çocuklara tedavi esnasında anesteziyi başlatmak ve sürdürmek için kullanılan ayrıca ağrı kesimi, sedasyon ve hafıza kaybı sağlarken kişiyi trans benzeri bir duruma sokan ilacı verdiği belirlendi.

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ÖRGÜTE ÜYE ÇEKEBİLMEK İÇİN BUNLARI SÖYLEMİŞ

Soruşturmaya İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, ilaç etkisinde kalan ve hipnoz durumuna geçen çocukların şüpheli doktorun yönlendirmesiyle ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söylediğini tespit etti. Şüphelinin bu yöntemi kullanarak 5 ayrı çocuğu cinsel istismara uğradığına inandırarak ailelerinden şikayette bulunmalarını sağladığını ortaya çıkaran ekipler, şüphelinin ayrıca bazı çocukların ailelerini ve avukatlarını da hazırladığı raporla tehdit ederek para talep ettiğini belirledi. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Süleyman S.Z'nin aynı zamanda kendisine gelen bazı çocuklara zeka testi yaptırıp ailelerine "sizin çocuklarınız zeki, yurt dışında tanıdıklarım var orada eğitim görsün" dediği, bu yöntemle FETÖ'ye üye kazandırmaya çalıştığı da saptandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda ketamin ve muadili olan ilaçlar ele geçirildi. Ekipler, çalışmaların devamında şüpheli profesöre yardım eden eşi Ö. Z.'nin FETÖ ile bağlantılı yardımcısı Ahmet A.'yı, başka bir hastanede görevli ve ketamin ilaçları getiren stajyer doktor Hüsna A. ile sekreteri İnci A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman S.Z ile yardımcısı Ahmet A. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö cinsel istismar hipnoz

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