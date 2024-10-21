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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in odası görüntülendi! Pensilvanya'daki hastanenin 251 numaralı odada öldü

21.10.2024 17:54
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan St. Luke's Hastanesi götürülmüştü. Gülen'in ölüm haberi burada gelirken, kaldığı oda da ortaya çıktı. Ölmeden hemen önce kaldığı ve boşaltılıp temizlendiği anlaşılan 251 numaralı oda gazeteciler tarafından görüntülendi. Öte yandan Gülen'in morgda tutulduğu ve hastaneye gelen ziyaretçilerin de morga girmesine izin verilmediği öğrenildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in odası görüntülendi! Pensilvanya'daki hastanenin 251 numaralı odada öldü

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi kısa sürede gündem yarattı. Gülen'in ölümünden sonra 'Gebermiş' başlığı sosyal medyada TT oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gülen'in ölüm haberini istihbarat kaynaklarının doğruladığını söyledi.

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"BU HAİN ADINI NETANYAHU GİBİ BİRİYLE YAN YANA YAZDIRMIŞTIR"

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ise Gülen için "Tüm cinayetleriyle, kötülükleriyle birlikte vatansız olarak bu dünyayı terk etti. Bu hain adını Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırmıştır" ifadelerini kullandı.

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ÖLDÜĞÜ HASTANE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğu tespit edilirken, gazeteciler ölmeden önce kaldığı odayı da görüntüledi.

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GÜLEN'İN ADI ÖLEN KİŞİLER ARASINDA BULUNUYOR

Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden alınan bilgilere göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında yer aldı.

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ÖLDÜKTEN SONRA ODA BOŞALTILIP TEMİZLENDİ

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fethullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı. Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

MORGA GİRMELERİNE İZİN VERİLMİYOR

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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fetö Fetullah Gülen hastane oda
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