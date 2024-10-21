FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in odası görüntülendi! Pensilvanya'daki hastanenin 251 numaralı odada öldü

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi kısa sürede gündem yarattı. Gülen'in ölümünden sonra 'Gebermiş' başlığı sosyal medyada TT oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gülen'in ölüm haberini istihbarat kaynaklarının doğruladığını söyledi.
AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ise Gülen için "Tüm cinayetleriyle, kötülükleriyle birlikte vatansız olarak bu dünyayı terk etti. Bu hain adını Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırmıştır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğu tespit edilirken, gazeteciler ölmeden önce kaldığı odayı da görüntüledi.
Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden alınan bilgilere göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında yer aldı.
Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fethullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı. Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.
Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.