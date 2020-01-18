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  4. FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan "bölge imamının" yalanları çürütüldü

FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan "bölge imamının" yalanları çürütüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY'nin sözde "Seyhan bölge imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanıp üst sınırdan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Yasin Kaya hakkındaki gerekçeli karar açıklandı - Kararda, suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yapan sanığın, Adana'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalandığı ve aramalarda "F. Gülen" ibareli kol saati kullandığı bilgisine yer verildi

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Seyhan bölge imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanarak 9 yıl hapis cezasına mahkum edilen Yasin Kaya hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandığı ve "F. Gülen" ibareli kol saati kullandığı bilgisi yer aldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Kaya hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 15 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı anlatıldığı kararda, sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kararda, Kaya'nın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği ve aleyhindeki tanık ifadelerine rağmen inkar stratejisini sürdürdüğü anlatıldı.

Kaya'nın "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüt evinde FETÖ'ye ait 18 bin 390 lirayla yakalandığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın sözde "Seyhan bölge imamı" sıfatıyla örgütsel toplantılar yaptığı, örgüt üyesi öğrencilerle esnaf arasında kurulacak bağlantının bu toplantılarda kararlaştırıldığı, örgüt hiyerarşisinde il imamına bağlı faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Yasin Kaya'nın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiği belirtilen kararda, ByLock'taki kullanıcı adının "yasin0101", şifresinin "yasinkaya10", ID numarasının "490145" olduğu ifade edildi.

- Örgüt üyesi öğrenciler ile esnaf arasında bağ kuruyordu

Kararda, sanığın örgütün mahrem yapılanması olarak nitelendirilen hücre evleri için "himmet" adı altında para topladığı ve kentte FETÖ'ye eleman kazandırma konusunda etkin rol aldığı bilgisine de yer verildi.

Sanığın, örgüt üyelerinin konakladıkları ve örgütsel toplantı yaptıkları otellerde kaydının bulunduğu ve yakalandığı gaybubet evinde yapılan aramada kendisine ait üzerinde "F. Gülen" yazılı kol saatinin ele geçirildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda itirafları yer alan A.O. da bölge imamının FETÖ'ye ait yurtlarda eyalet toplantılarına katıldığını belirterek, "En az beş defa bu toplantılara beraber katıldık. Aldığımız talimatlara göre bağlı olan esnafa gider, toplantı yapar, arkasından da takibi yapılacak işleri bildirirdik." ifadelerini kullandı.

Tanık A.A. ise üniversitede okurken Yasin Kaya'nın sorumlu olduğu örgüt evinde kaldığını anlattı.

Kaya'ya verilen cezada artırım uygulanmasının gerekçelerinin de yer aldığı kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı kaydedildi.

- Hakkındaki suçlamaları inkar etmişti

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık Yasin Kaya'nın "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

"Gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan sanık Kaya, yargılama aşamasındaki beyanlarında hakkındaki suçlamaları inkar etmişti.

Terör örgütünün içinde yer almadığını savunan sanık, savunmasında ''Benim örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. İddia edildiği gibi 'Seyhan bölge imamı' faaliyetini yürütmedim. Sahte kimlik kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir.'' şeklinde savunma yapmıştı.

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