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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

15.09.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 19 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. 22 sanık ise "Anayasal düzeni ortadan aldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahir Ayabak'ın (17) şehit edilmesine ilişkin 3 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya, bir kısım tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden getirilirken bir kısmı ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 19 sanığın "Anayasal düzeni ortadan aldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. 22 sanığın ise "Anayasal düzeni ortadan aldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

MAHİR AYABAK'I ŞEHİT EDENLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Eski Başçavuş Aslan Özkan, eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı ve Yasin Keçeli ise 17 yaşındaki şehit Mahir Ayabak'a karşı "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklar Aslan Özkan ile Muhammed Ömer Saldanlı 4 farklı kişiye karşı işlemiş oldukları "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan da ayrı ayrı toplam 57'şer yıl hapis cezası verildi. Yasin Keçeli'ye ise aynı suçtan toplam 52 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Aralarında eski Kurmay Albay Barbaros Akça, Muhammed Ömer Saldanlı, Aslan Özkan'ın olduğu 40 sanığın bir kısım müştekiler ve katılanlara karşı "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verildi.

"NE KARAR VERİLİRSE VERİLSİN İÇİMİZE SU SERPMEYECEK'

Duruşma sonrasında basın mensuplarının sorusu üzerine şehit Mahir Ayabak'ın ablası Kayla Zehra Ayabak, "Gerçekten suçsuz olduğuna inandığımız birçok sanığın beraat etmesi bizi vicdanen sevindirdi. Ne karar verilirse verilsin içimize su serpmeyecek. Ancak Anayasal düzenimiz bu şekilde, verilen karardan memnun olmak zorundayız. Masum aileleri hiçbir zaman eleştiren tarafta olmadık. Her zaman sanıkları eleştirdik. Ancak bize karşı sanıkların aileleri tarafından, 'Bizim çocuklarımız buradan çıksın. Biz o zaman şehit ailelerinden intikamımızı alacağız' şeklinde söylemlerde bulunuluyor. Tehdit ediliyoruz" dedi. Ayabak ailesinin avukatı Melih Tüfekçi ise, "Onanan bir takım darbe suçlarından ağırlaştırılmış müebbetler ve kasten adam öldürme suçlarından da birtakım müebbet cezası verilmesine şahit olduk. Dilerim bir daha bu salonlarda milletimizi derinden etkileyen böyle alçak girişimler sebebiyle toplanmayız" şeklinde konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 17 Temmuz 2019'da karar çıkmıştı. Mahkeme, "Anayasayı ihlal" suçundan 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. 85 sanığa ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Eski Başçavuş Aslan Özkan ise, 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesini azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ı şehit etme suçundan eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı'ya ağırlaştırmış müebbet, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a ise müebbet hapis cezası verilmişti. Eski Başçavuş Aslan Özkan, çok sayıda kişiye karşı "Kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 78 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.

YARGITAY BOZMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 9 sanık hakkında, yerel mahkemece suç işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle verilen beraat kararları ile 88 sanığa bazı suçlardan verilen hükümleri onadı. Sanıklardan 32'sine "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza verildiği hatırlatılan ilamda, bu sanıkların doğrudan fail olarak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilerek haklarında verilen cezalar bozuldu.

Bozma ilamında suç vasfında düşülen yanılgı sonucunda "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan haklarında hüküm kurulan 19 sanığın da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan cezalandırılması gerektiği aktarıldı. 9 sanığa, ayrıca "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza verildiği anlatılarak, sanıklara bu suçlardan ceza verilememesi gerektiği ifade edildi. 3 sanığa, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen cezalar, 1 sanığa da bu suçtan verilen beraat kararlarının bozulmasına hükmetti.

DHA

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fetö 15 temmuz darbe girişimi

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